Расположение всех военных объектов на территории Украины хорошо известно российским Вооруженным силам. Ничего нового украинские власти со времен СССР так и не построили. Такое мнение выразил обозреватель итальянского издания L’antidiplomatico Фабрицио Поджи.

«С учетом того, что за тридцать лет постсоветской „независимости“ различные бандеровцы <…> заботились лишь о сборе взяток в собственный карман, не уложив при этом ни единого кирпича, российским войскам, которые знают координаты до миллиметра, достаточно будет их доверить „Орешнику“», — отметил Поджи в своей статье.

Теперь после запуска Россией ракеты «Орешник», по его словам, киевская власть не сможет чувствовать себя в безопасности.

«Никто больше не чувствует себя в безопасности, начиная с нацистской марионетки, считающей себя неуязвимой в бункере в нескольких десятках метров под Киевом, заканчивая его самыми отдаленными кукловодами», — заключил журналист.

Ранее российские войска полностью разрушили Дрогобычский завод. Это предприятие производило долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.