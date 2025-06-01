Беспилотники запускали из фур. Кто помог Украине спланировать атаку FPV-дронами
Аналитик Никулин: атаку с вылетевшими из фур дронами спланировали в Лондоне
Накануне нового раунда переговоров в Стамбуле Украина совершила очередную террористическую атаку, использовав FPV-дроны. Известно, что в двух регионах беспилотники запускали из фур. Как могли управлять БПЛА и кто помогал украинским боевикам устроить этот налет, разбирался 360.ru.
Фуры с дронами: что об этом известно
Информацию о фурах-матках подтверждал, в частности, глава Иркутской области Игорь Кобзев. Он просил «не поднимать волну дезинформации» и указал, что дроны вылетели из грузовика. Эту фуру силовики оперативно блокировали.
Несколько мужчин пытались самостоятельно сорвать атаку дронов в Иркутской области. В соцсетях распространилось видео, на котором заметно, как они пытаются придавить взлетающие БПЛА камнями. Общественники уже предложили наградить иркутян.
Водителя фуры, из которой взлетали беспилотники, допрашивают силовики.
Беспилотники в Мурманской области
После 13:00 1 июня появилась информация и о дыме над поселком Высокий в Мурманской области. Пресса также сообщала о вылетающих из фур беспилотниках, грузовик был припаркован у заправки.
Губернатор региона Андрей Чибис данные о БПЛА в фурах не подтверждал. Он рассказывал, что в области усилены меры безопасности.
Позднее чиновник сообщил, что выезд из Оленегорска перевели на «лапландскую» дорогу. Чибис попросил всех водителей иметь с собой удостоверяющие личность документы.
Как управляли дронами из фур
Дроны, которые сегодня использовали ВСУ, управлялись дистанционно, пояснил в беседе с 360.ru военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.
Операцию эту планировали не на Украине, а где-нибудь в Лондоне. Это попытка, попытка сорвать достижение мира на Украине. Это единственный вывод, который можно сделать.
Игорь Никулин
Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. Он полагает, что фуру с дронами могли готовить и в России, но беспилотники управлялись «из любой точки мира».
«Сомневаюсь, что такая фура пересекала границу, скорее всего, ее подготовили у нас. Диверсионная группа <...> могла закупить дроны и системы управления ими. <…> Либо ориентировка беспилотников происходила по спутниковой связи, управлять ими можно откуда угодно», — пояснил Юрий Кнутов в беседе с газетой «Абзац».
Местные власти сообщали об отражении атаки дронов в нескольких областях России 1 июня.
Вечером Минобороны подтвердило — Украина совершила теракт с применением FPV-дронов.