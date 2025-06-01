Беспилотники запускали из фур. Кто помог Украине спланировать атаку FPV-дронами

Аналитик Никулин: атаку с вылетевшими из фур дронами спланировали в Лондоне

Накануне нового раунда переговоров в Стамбуле Украина совершила очередную террористическую атаку, использовав FPV-дроны. Известно, что в двух регионах беспилотники запускали из фур. Как могли управлять БПЛА и кто помогал украинским боевикам устроить этот налет, разбирался 360.ru.​​​​

Фуры с дронами: что об этом известно

Информацию о фурах-матках подтверждал, в частности, глава Иркутской области Игорь Кобзев. Он просил «не поднимать волну дезинформации» и указал, что дроны вылетели из грузовика. Эту фуру силовики оперативно блокировали.

Несколько мужчин пытались самостоятельно сорвать атаку дронов в Иркутской области. В соцсетях распространилось видео, на котором заметно, как они пытаются придавить взлетающие БПЛА камнями. Общественники уже предложили наградить иркутян.

Водителя фуры, из которой взлетали беспилотники, ​ допрашивают силовики.

Беспилотники в Мурманской области

После 13:00 1 июня появилась информация и о дыме над поселком Высокий в Мурманской области. Пресса также сообщала о вылетающих из фур беспилотниках, грузовик был припаркован у заправки.