Водитель фуры, которой БПЛА атаковали Приангарье, выжил. Его допрашивают

РИА «Новости»: водитель фуры, с которой шла атака дронов в Приангарье, выжил

Водитель фуры, на которую напали дроны в Приангарье, выжил. Сейчас с ним работают следователи. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

В поселке Средний Усольского района Приангарья произошла атака на военную часть с помощью дронов, которые находились в фуре. На место происшествия прибыли оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Создан оперативный штаб, и в районе объявлен режим повышенной готовности.

«Водитель фуры жив, с ним проводятся все необходимые следственные действия», — сообщил собеседник агентства.

Смелые жители Иркутской области забросали камнями беспилотники, которые неожиданно вылетели из фуры. Военный корреспондент Даниил Безсонов предложил наградить иркутян за отвагу.

Украина атаковала с помощью FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны России. В Мурманской и Иркутской областях из-за атаки загорелись несколько самолетов. Обошлось без пострадавших.

В Тульской, Липецкой областях и Бурятии власти приняли решение об усилении мер безопасности после происшествий на железной дороге и атак беспилотников в других российских регионах.