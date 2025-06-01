Жители Оленегорска сообщают о серии взрывов в небе — город пытаются атаковать беспилотники. Сразу несколько Telegram-каналов написали, что дроны вылетают из стоящей на заправке фуры. Водителя большегруза уже задержали, утверждает Baza .

Официальных комментариев о налете БПЛА на Оленегорск пока нет. По предварительным данным, система ПВО сейчас работает по беспилотникам, сообщил Shot. Mash опубликовал данные о том, что дроны привезли к городу в фуре. Также, по словам его источника, в городе произошло несколько возгораний.

Водитель грузовика, по информации Baza, мог не знать об этом. В Telegram-канале опубликовали видео, снятое очевидцем, который рассказал подробности происходящего.

«Фура стоит при въезде в город, фура стоит на заправке, приехал водитель — он бегает-мечется, у него из грузовика дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали, он говорит — мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Он приехал и дроны вылетают один за одним. Их сбивают. Сейчас такая стрельба была», — поделился мужчина.

Также об атаке дронов сообщают в Иркутской области. Mash пишет, что речь идет по меньшей мере о 20 БПЛА.