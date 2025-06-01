Кобзев подтвердил, что дроны в Иркутской области вылетали из фуры

В Иркутской области уже блокировали источник, откуда вылетали дроны, это была фура сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Информацию об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В данную минуту в соцсетях появляется много противоречивой информации насчет взрывов в Усольском районе. Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным», — призвал он.

Сейчас, по словам Кобзева, известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний.

«Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район», — заключил он.

Об атаке дронов также сообщают в Оленегорске. Там, по предварительным данным, дроны также вылетали из фуры.