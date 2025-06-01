Украина совершила теракт с применением FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах

Украина атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены», — уточнили в министерстве.

В Мурманской и Иркутской областях из-за атаки FPV-дронов, запущенных рядом с аэродромами, загорелись несколько самолетов.

Пожары потушены. Никто не пострадал — ни военные, ни гражданский персонал.

«Некоторые участники терактов задержаны», — добавили в Минобороны.

Жители Иркутской области 1 июня услышали взрывы и заметили грузовик, из которого вылетали беспилотники. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что дроны пытались атаковать военную часть в поселке Средний. Глава области подтвердил, что БПЛА запускали из фуры.

Несколько мужчин хотели помешать атаке беспилотников, пытаясь придавить взлетающие дроны камнями. Движение «Зов народа» высоко оценило их мужество и предложило наградить.