Украина совершила теракт с применением FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах
Минобороны: некоторые участники терактов против военных аэродромов задержаны
Украина атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены», — уточнили в министерстве.
В Мурманской и Иркутской областях из-за атаки FPV-дронов, запущенных рядом с аэродромами, загорелись несколько самолетов.
Пожары потушены. Никто не пострадал — ни военные, ни гражданский персонал.
«Некоторые участники терактов задержаны», — добавили в Минобороны.
Жители Иркутской области 1 июня услышали взрывы и заметили грузовик, из которого вылетали беспилотники. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что дроны пытались атаковать военную часть в поселке Средний. Глава области подтвердил, что БПЛА запускали из фуры.
Несколько мужчин хотели помешать атаке беспилотников, пытаясь придавить взлетающие дроны камнями. Движение «Зов народа» высоко оценило их мужество и предложило наградить.