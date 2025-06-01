«Пример героизма». Пытавшихся останавливать БПЛА под Иркутском мужчин предложили наградить

Общественники предложили наградить мужчин, которые пытались сорвать атаку беспилотников в Иркутской области. Движение «Зов Народа» обратится с этой просьбой в Минобороны и к губернатору региона. Об этом рассказал 360.ru член совета движения Руслан Шаламов.

«Поступок этих мужчин — пример истинного героизма и гражданской сознательности! Они не остались в стороне, увидев угрозу, и проявили смелость и решительность, чтобы предотвратить возможную трагедию. Их самоотверженные действия заслуживают самой высокой оценки», — заявил он.

Движение «Зов Народа» обратится в Министерство обороны и к губернатору региона. Цель — отметить подвиг отважных мужчин и представить их к заслуженным наградам.

«Такие примеры мужества и единства должны быть известны всей стране», — подчеркнул общественник.

В воскресенье, 1 июня, жители Иркутской области услышали взрывы и увидели грузовик, из которого вылетали беспилотники. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дроны пытались атаковать военную часть в поселке Средний. Глава региона Кобзев подтвердил, что БПЛА вылетали из фуры.

После в сети появилось видео того самого грузовика с дронами, которые атаковали Иркутскую область. Также появился еще один ролик, на котором несколько мужчин пытались сорвать атаку беспилотников. Судя по видео, они хотели придавить камнями взлетающие дроны. Их героизм и отметило движение «Зов народа».