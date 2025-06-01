Чибис заявил о налете вражеских БПЛА в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил данные об атаке БПЛА. Информацию о налете вражеских беспилотников появилась в его Telegram-канале.

«Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях», — призвал Чибис.

Также глава региона призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе где запечатлена работа сил противовоздушной обороны.

Ранее данные о налете БПЛА подтвердили в Иркутской области. Губернатор Игорь Кобзев уточнил, что они вылетали из фуры. Сейчас источник блокирован.

В Мурманской области, по предварительным данным, дроны на окраину Оленегорска доставили тем же образом. Но пока это не подтверждено.