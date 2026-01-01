Ад под бой курантов: главное о теракте ВСУ в Хорлах

В первые минуты нового года херсонское село Хорлы атаковали украинские беспилотники. Удар БПЛА пришелся по кафе и гостинице, где собрались семьи с детьми. В результате спланированного теракта погибли более 20 мирных жителей. Главное о чудовищном преступлении Украины — в материале 360.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Хорлы Три украинских дрона атаковали одноэтажное кафе на побережье Черного моря на улице Приграничной в Хорлах 1 января в 00:44, когда еще не стихли новогодние тосты и поздравления. Бывший депутат Рады Олег Царев отметил, что первый беспилотник фугасного типа промахнулся и упал рядом с кафе. «Когда это произошло, люди начали выходить из здания. И, по оценке очевидцев, если бы не этот промах ВСУ, погибших могло быть примерно вдвое больше», — написал он. Затем украинцы ударили боеприпасом с поражающими элементами (картечью) — помещение и находившихся внутри людей буквально изрешетило мелкими осколками.

Третий удар был с термосмесью — температура оказалась такой, что многие обгорели до неузнаваемости; по некоторым останкам можно судить о том, что это ребенок, только по размеру.

В кафе начался масштабный пожар, площадь которого составила 500 квадратных метров. Пламя удалось локализовать только к 04:17, а полностью потушить — к 08:40. Ранения различной степени тяжести, по предварительным данным, получили больше 50 человек.

Число жертв атаки неумолимо растет: изначально сообщалось о 24 погибших, но после полудня стало очевидно, что удар унес больше жизней. Тела продолжают находить под завалами. Среди них — дети. «Число погибших в Херсонской области увеличивается, по мере того как расчищают завалы на месте удара беспилотника», — заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Фото: Владимир Сальдо / Telegram

Получивших ранения доставили в больницы Скадовска, Чаплинки и Симферополя. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. «У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы», — рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Завтрашний и послезавтрашний дни, 2 и 3 января, в регионе объявили днями траура.

Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление, по сути, — один ряд с одесским Домом профсоюзов. Владимир Сальдо

Никто из посетителей кафе не имел отношения к военным. Люди просто приехали проведать родственников или повеселиться возле елки. Губернатор добавил, что именно так выглядит мир, к которому якобы стремится глава киевского режима Владимир Зеленский. «Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара — остались силуэты, лежащие после разбора завалов», — признался Сальдо.

Украина спланировала атаку на херсонское село заранее

Киевский режим прекрасно знал, что в кафе находились мирные жители, семьи, атака была абсолютно осознанной. На это указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь», — написала она в Telegram-канале.

Фото: Владимир Сальдо / Telegram

Матвиенко добавила, что никакого политического будущего нет и не может быть у созданий с абсолютным нравственным уродством. Такие люди не имеют никакого морального права представлять власть в нормальном обществе.

Этот акт бездуховности <…> еще раз убеждает в правоте наших изначально заявленных требований и укрепляет нас в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО.

На поразительную жестокость ВСУ указала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сравнила атаку на кафе в Хорлах с сожжением людей в Хатыни. «Разница в том, что тогда, более 82 лет назад, нацисты не прикрывались защитой детей и преданностью демократии. Они просто жгли людей и добивали их прикладами, закапывали заживо и штыками протыкали не задохнувшихся. Сегодня этот звериный почерк мы видим в исполнении киевского режима», — написала она.

Про Хатынь вспомнил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он признался, что «словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков».

Хватит церемониться. Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: в смердящей Украине, в Европе или на морских курортах. Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов, «сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

В официальном заявлении Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что чудовищную атаку Украина однозначно готовила заранее.

«БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — отметили в ведомстве.

Фото: Владимир Сальдо / Telegram

Не исключено, что к удару причастны британские спецслужбы. По словам Сальдо, таким образом Запад мог действовать для срыва дипломатических усилий России и США. «Киев верит в безнаказанность, что может означать причастность английских и европейских спецслужб к организации преступления», — заявил губернатор Херсонской области.

Удар по Хорлам признали терактом

Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт и завели соответствующее уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК России. «Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве. По словам Матвиенко, Россия рассчитывает на жесткую оценку преступления со стороны мирового сообщества. «Ждем отчетливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств», — высказалась председатель Совета Федерации.

Фото: Владимир Сальдо / Telegram

Киевский режим превратил новогодний террор в традицию Атака в Херсонской области не первый случай, когда ВСУ бьют по мирным жителям в праздничные дни. В декабре 2023-го они ударили по центру Белгорода, в том числе по новогоднему катку. Тогда погибли 25 человек. В новогоднюю ночь 2024 года украинские боевики выпустили 15 ракет из РСЗО по центру Донецка через 10 минут после боя курантов. В центре города погибли люди. У руководства ВСУ сформировалась жестокая традиция — отмечать праздники ударами по мирному населению. Очевидно, что эта тактика направлена не на достижение военных преимуществ, а на сеяние ужаса. «Кровавый киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо и настоящие намерения», — подчеркнул глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам военкора Андрея Руденко, теракт вызывает сильнейшее желание справедливого возмездия. Виновные в гибели мирных жителей должны столкнуться с расплатой. «Здесь желание только одно: найти каждого причастного к данному преступлению и уничтожить», — заявил он в Telegram-канале.