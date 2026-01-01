Сальдо не исключил причастности британских спецслужб к удару по Хорлам

Совершенный в новогоднюю ночь удар украинских дронов по гостинице в Хорлах могли организовать английские спецслужбы для срыва дипломатических усилий России и США. Об этом РИА «Новости» заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в безнаказанность, что может означать причастность английских и европейских спецслужб к организации преступления», — сказал губернатор.

Сальдо пообещал, что виновных в атаке найдут и представят перед международным судом по образу Нюрнбергского процесса.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко уточнил Херсонскому агентству новостей, что площадь пожара в кафе в Хорлах составила 500 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в результате атаки трех дронов ВСУ в Хорлах погибли 24 человека, как минимум 50 пострадали. Пожарные расчеты работали на месте ЧП всю ночь.