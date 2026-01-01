Новые тела погибших нашли при разборе завалов кафе и гостиницы в Хорлах

Сальдо заявил об увеличении числа погибших после удара ВСУ по Хорлам

Число погибших в селе Хорлы Херсонской области выросло. Новые тела нашли при разборе завалов кафе и гостиницы. Об этом в эфире RT заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что заявление о 24 погибших неактуально, потому что это число увеличилось.

«Число погибших в Херсонской области увеличивается, по мере того как расчищают завалы на месте удара беспилотника», — заявил Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что среди найденных погибших оказались дети.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко уточнил, что общее число пострадавших в результате удара украинских боевиков составило 29 человек.

Он подчеркнул, что семь взрослых и трое детей находятся в больнице Скадовска, еще трех взрослых и одного ребенка отправили на лечение в больницу Симферополя.

«У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно», — привел заявление Василенко «Интерфакс».

Запущенные украинскими боевиками беспилотники ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы в новогоднюю ночь, где мирные жители собрались на празднование. От удара оба здания загорелись. Пламя распространилось на площади в 500 квадратных метров. Спасатели потушили огонь только к утру.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура по погибшим в регионе.