СК завел дело о теракте после атаки БПЛА в Херсонской области

Следком завел уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников в Херсонской области, при которой погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Массированная атака снаряженными боеприпасами дронами ВСУ по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа произошла в ночь на 1 января. Погибло больше 20 человек, еще около 50 пострадали.

«Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в числе погибших есть ребенок. ВСУ нанесли удар, когда местные жители праздновали Новый год. Атака началась практически под бой курантов.