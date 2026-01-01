Появились первые кадры разрушенного атакой БПЛА кафе в Хорлах

Кафе в Хорлах, по которому украинские боевики в ночь на 1 января нанесли удар дронами, полностью выгорело. Херсонское агентство новостей опубликовало первые кадры с места теракта.

Фотографии изданию предоставил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. На них можно увидеть, что здание практически полностью разрушено. На пепелище видны тела погибших.

По последним данным, жертвами удара стали 24 человека, еще более 50 пострадали. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело о терроризме.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообещала исполнителям теракта жесткое возмездие. По ее словам, им не удастся укрыться ни в одной точке мира.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что к атаке БПЛА причастны британские или европейские спецслужбы.