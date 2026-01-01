Атаковавшие кафе в херсонском селе Хорлы ВСУ взяли на вооружение методы украинских коллаборационистов, которые заживо сжигали людей в Хатыни. В отличие от современных боевиков, они не прикрывали свои действия защитой детей и преданностью демократии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она подчеркнула, что после 82 лет страшных событий, когда людей сгоняли в амбары и поджигали, а тех, кто выбирался, расстреливали на месте, на Украине ничего не изменилось.

«Этот звериный почерк мы видим в исполнении киевского режима. Та же неонацистская ненависть, то же расчеловечивание в геометрической прогрессии, то же глумление над святым», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что лидеры стран Запада, поддерживающие Украину, сегодня узнают, как выделенные ими миллиарды долларов и евро ВСУ потратили на убийства мирных жителей.

Захарова обратила внимание, что Россия обвиняет всех спонсоров «террористических ублюдков на Украине», причастных к превращению страны в «машину для убийств».

Украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы в ночь на четверг, 1 января. В результате атаки погибли 24 человека, включая одного ребенка. Более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в кафе и гостинице мирные жители праздновали Новый год.