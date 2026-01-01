Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура после теракта в Хорлах
В Херсонской области 2 и 3 января станут днями траура по погибшим при теракте, который ВСУ устроили в Хорлах. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире. Пусть весь мир видит, какой именно „мир“ они предлагают», — подчеркнул он, опубликовав кадры последствий атаки на кафе и гостиницу.
Сальдо подчеркнул, что удар украинские боевики нанесли по месту, где люди встречали Новый год.
«В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура», — сказал губернатор.
Всем пострадавшим, заверил Сальдо, оказывают необходимую помощь.
В российском МИД подчеркивали, что Украина заранее спланировала атаку на Хорлы, удар БПЛА нанесли прицельно.