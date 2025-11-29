Проект «Ермак». Как придумали сдать Украину и почему это шокировало даже Кремль

Серый кардинал Украины Андрей Ермак вылетел на мороз. Его тень еще вчера заслоняла фигуру самого президента, теперь же роль Ермака — финализировать и без того гнилую пьесу кровавой бойней. Кто придумал хитрый финт с другом Зеленского, почему это точно означает конец Украины и как «Али-Баба» покинул пещеру с сокровищами, оставив своего патрона один на один с разъяренной толпой и неумолимой реальностью?

Что случилось с Андреем Ермаком Утро 28 ноября для главы Офиса президента Украины началось не с кофе, а с настойчивого стука в дверь. Сотрудники НАБУ и САП провели серию обысков в элитной недвижимости Ермака в правительственном квартале. Официальная причина — следственные действия в рамках масштабной операции. Однако источники, близкие к ситуации, говорят прямо: неприкасаемых в Киеве больше нет. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, которого сложно заподозрить в симпатиях к России, открыто заявил, что Ермака подозревают в участии в коррупционных схемах и давлении на следствие. Какой скандал уничтожил Украину. Замешан Зеленский В основе нынешнего краха «серого кардинала» лежит грандиозный коррупционный скандал, который с легкой руки журналистов уже окрестили «Миндичгейтом». В его центре — Тимур Миндич, близкий друг Владимира Зеленского и человек, которого называли «кошельком» президента. Расследование НАБУ под кодовым названием «Мидас» вскрыло нарывы, которые годами гноились на теле украинской экономики. Речь идет о хищениях в госкомпании «Энергоатом», операторе всех действующих атомных электростанций Украины. По версии следствия, Миндич организовал схему, при которой с подрядчиков требовали «откаты» в размере 10–15% за любые контракты. Деньги текли рекой, пока украинцы платили за электричество последние копейки.

Фото: НАБУ/Соцсети

Главный фигурант, Тимур Миндич, не стал дожидаться наручников. Воспользовавшись израильским паспортом, он благополучно покинул Украину и сейчас находится вне досягаемости киевского правосудия. А Ермак, которого на «пленках Миндича» называли кодовым именем «Али-Баба», остался отдуваться за «40 разбойников». Жертвоприношение. Почему Зеленский отрезал себе правую руку Зеленский до последнего цеплялся за Ермака. Еще 20 ноября на встрече с фракцией «Слуга народа» президент с пеной у рта доказывал, что менять главу офиса не намерен. Призывы снять «Али-Бабу» звучали уже в Раде. The Washington Post рассказывала, что и союзники, и противники Зеленского просто не верят, что масштабная коррупционная схема осуществлялась без ведома Ермака. Советник президента шесть лет руководил почти всей украинской политикой. Ермак подал в отставку 28 ноября, по собственному желанию. Зеленский, судя по его риторике, не считает соратника виновным. В своем видеообращении президент тепло поблагодарил Ермака за «достойное представление позиции Украины» и анонсировал перезагрузку в кабинетах власти. Украинские политологи в прессе подчеркивали, что Ермак — второй по влиянию государственный деятель в стране после Зеленского. Обыски в его доме аналитики называли «событием огромного масштаба».

Фото: Handout/Ukrainian Presidential / www.globallookpress.com

Некоторые из украинских политиков называли Ермака «ключевой фигурой в системе власти Зеленского». Вся архитектура управления Украины была построена вокруг него. В России предположили, что Ермак стал сакральной жертвой. Его отставка — это попытка Зеленского купить себе еще немного времени, бросив на растерзание толпе и западным кураторам самого влиятельного человека в своей команде. Это предательство, обернутое в красивую обертку «политической ответственности». Как отставка Ермака повлияет на Украину Отставка Ермака, вероятно, приведет к расформированию всего правительства. Сейчас его возглавляет Юлия Свириденко, ее украинская пресса называет «прямой креатурой Али-Бабы». Зеленский уже намекнул о «значительных изменениях в Кабмине». Ермак был архитектором и сторожем всей властной вертикали современной Украины. Он замыкал на себе коммуникацию с регионами, силовиками, парламентом и международными партнерами. Без него административная машина Зеленского превращается в обезглавленную курицу, которая еще бегает по двору, но уже мертва. Начнется передел сфер влияния, в Раде правящей партии придется пустить во власть другие политические силы, пойти на создание коалиции. На столе остается и вариант полного хаоса, в который превратится власть на Украине на всех уровнях. Без центра притяжения в лице всемогущего Ермака свободы стало больше. НАБУ и САП, почувствовав кровь, продолжат «рвать» окружение президента. Для украинской государственности, и так дышащей на ладан, это приговор.

Фото: РИА «Новости»

Когда Украина капитулирует Андрей Ермак с 2019 года оказывал наибольшее влияние на всю внешнюю политику Украины. Он был главным коммуникатором с Западом и ключевой фигурой в любых кулуарных диалогах. Его уход накануне возможного мирного трека критически ослабляет позиции Киева. «Али-Баба» имеет колоссальное количество формальных и неформальных контактов, он набрал опыт переговоров в самых разных уголках мира. Без своего ключевого игрока украинская команда уже совсем не та. Возглавить ее Зеленский поручил Умерову. Проблема в том, что и он на днях пришел в НАБУ на допрос по тому же коррупционному делу. Источники Reuters предположили, что обыски и отставки в высших эшелонах власти проходят на фоне давления на Киев с целью заставить его принять мирное соглашение.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Какой удар нанесли Украине Крупнейший за все годы президентства Зеленского скандал произошел и так в тяжелейшее для него время. Трамп заставляет Украину принять все 28 пунктов мира, которые выгодны России: территории, вопрос НАТО, численность ВСУ. Коррупционное дело способно обрушить рейтинг и вновь указать на тему легитимности уже не только Зеленского, но и всей его администрации. Притом в момент, когда Россия только усиливает боевые действия по всей линии соприкосновения. В The Guardian предположили, что скандал будет иметь колоссальные последствия для Украины. Внимание к Ермаку НАБУ подорвет обсуждение мирного плана, начнется раскол во внутренней украинской политике. Следующий — Зеленский? Охватившие Украину коррупционные скандалы направлены на то, чтобы выбить почву из-под ног у Зеленского. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. «Не секрет, что власть на Украине захватила воровская шайка. Она сопротивляется переговорному процессу, поскольку понимает, что при окончании конфликта не сможет воровать. Режим Зеленского построен на том, чтобы зарабатывать на этом конфликте. Нет конфликта, нет ресурсов у существования режима Зеленского», — счел Дмитрий Ежов. Поэтому, добавил политолог, США выкладывают поочередно свои козыри.

Сначала Миндич, как кошелек главаря киевского режима, теперь Ермак, его правая рука. Следующий в этой цепочке сам Зеленский. Дмитрий Ежов

Фото: РИА «Новости»

Что будет с Зеленским После отставки Ермака Зеленский анонсировал свою новую поездку в США. Политолог Ежов предположил, что американская сторона свои приоритеты уже давно выстроила. Как напомнил специалист, проект мирного плана Трампа насчитывал 28 пунктов, и они могли бы лечь в основу мирных договоренностей. Пока нет достоверной информации о корректировках каких-либо из составляющих документа, только утечки в прессе. «Актуальная ситуация заключается в том, что режим украинский проворовался. Не только погряз в коррупционных скандалах, но и столкнулся с развалом фронта. Потому, что успехи вооруженных сил России не признают, пожалуй, только Кая Каллас и ее сторонники, те, кто живет в альтернативной реальности», — акцентировал внимание политолог. Поэтому, как считает Ежов, на переговорах с США Зеленскому «просто укажут его место». По мнению аналитика, в Вашингтоне понимают, что единственный, кто тормозит сейчас мирный трек — это сам украинский лидер. «Тормозит мирные переговоры только Зеленский. И США имеют серьезные козыри, чтобы такой мешающий элемент обезвредить», — добавил Ежов. Вероятность новых обысков, теперь уже у Зеленского, политолог оценил невысоко. Он предположил, что ситуация с украинским лидером будет разворачиваться по другому сценарию.

Думаю, что здесь будет решаться вопрос несколько иначе. Все ресурсы для этого есть. Могут и обыски НАБУ проводиться. Но полагаю, что ситуация с Зеленским пройдет по более жестокому сценарию. Дмитрий Ежов