Глава офиса президента Украины Ермак подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Произойдет перезагрузка офиса президента», — заявил он.

Зеленский поблагодарил Ермака за работу и отметил, что 29 ноября проведет консультации с претендентами на эту должность. Позднее на сайте украинского лидера появился официальный указ об увольнении.

Детективы НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку утром. Следователям предоставили полный доступ к имуществу. Предположительно, речь идет о расследовании дела о коррупции в энергетической сфере Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что Ермаку за его махинации грозит больше 170 уголовных дел.