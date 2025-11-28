Мирошник: цепочка коррупции на Украине ведет к Зеленскому, Ермак лишь первый

Владимир Зеленский пошел на разрыв с Ермаком, чтобы не оказаться токсичным для Евросоюза на фоне обсуждения новых многомиллиардных пакетов помощи Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Дипломат объяснил, что Зеленский «моментально обрубил концы», поскольку нить антикоррупционных расследований вела уже к нему самому.

Мирошник считает, что именно Зеленский — главный бенефициар всей украинской коррупции. Момент для «жертвоприношения» выбран не случайно.

Посол объяснил, что именно сейчас Евросоюз принимает решение о выделении Украине колоссальных сумм финансовой помощи. Зеленскому необходимо сохранить свое реноме, чтобы европейские партнеры не отказали в поддержке коррумпированному режиму.

По оценке Мирошника, быстрое решение по Ермаку лишь подтверждает: у НАБУ достаточно улик, чтобы не только посадить главу офиса, но и потянуть «цепочки» выше, непосредственно к президенту.

По оценке посла, сейчас для киевского лидера вопрос стоит не о сохранении команды, а о личном выживании и продолжении западного финансирования.

Именно этим Мирошник объясняет готовность Зеленского «сдавать всех подряд», включая самых доверенных людей, лишь бы не превратиться в фигуру, которой в Европе никто не протянет руки.