Ермаку грозит более 170 уголовных дел. Все это после обысков?

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку грозит до 170 уголовных дел

На фоне новостей об обысках в доме главы офиса президента Украины Андрея Ермака депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что против соратника Владимира Зеленского заведут около 170 уголовных дел. Об этом он написал в Telegram-канале.

Гончаренко задался вопросом, изымут ли следователи НАБУ и САП телефон Ермака. Он допустил, что на устройстве могут храниться сведения, представляющие интерес для расследования, включая возможные переписки с бизнесменом Тимуром Миндичем, ранее фигурировавшим в уголовных делах о коррупции.

По словам нардепа, каждую такую переписку потенциально могут рассматривать как отдельный эпизод.

Он также выразил мнение, что ситуация для Ермака выглядит крайне тяжелой и даже у опытной юридической защиты есть риск не справиться.

Ранее The Guardian писала, что обыски у главы офиса украинского президента могут повлиять не только на внутриполитический баланс в Киеве, но и — потенциально — на динамику мирных переговоров по Украине, учитывая роль Ермака в переговорах с западными партнерами.