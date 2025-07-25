Опаснее Зеленского и бесит Запад: почему спящий с президентом Ермак может потерять все

Financial Times наделала шуму материалом о близких отношениях Владимира Зеленского с Андреем Ермаком. Источники FT рассказали, как президент Украины спит в одном бункере с главой своего офиса, об их совместном досуге и зарядках бок о бок по утрам. Что это вообще было? Начало слива пока еще лидера республики или серого кардинала страны? — разбирался 360.ru.

Совместный сон в бункере, тренировки и кино по вечерам О том, что отношения Зеленского и главы его офиса выходят за рамки работы, FT рассказали осведомленные источники. По их словам, о совместной жизни президента и Ермака прекрасно осведомлены их помощники и союзники. «Они спят рядом друг с другом в бункере здания, защищенном от российских авиаударов, которые усилились с весны этого года», — пишет газета. Причем в начале СВО Зеленский и Ермак, по данным издания, спали с винтовками, чтобы в случае чего «пробиваться из окружения». Сейчас вроде как спят уже без оружия. Отдыхать после «долгого рабочего дня» им тоже нравится вместе: мужчины играют в настольный теннис или смотрят классические фильмы, а утро начинают с тренировки и бок о бок поднимают тяжести. Такими подробностями с журналистами поделился один из друзей Ермака Александр Роднянский*.

«Они оба много тренируются. <…> [Ермак] любит выглядеть красивым мужчиной. Александр Роднянский*

Авторы материала также обратили внимание, что спящий с Зеленским Ермак, возможно, обладает даже большим влиянием, чем украинский президент: он часто действует как первое лицо государства, лично назначает чиновников ( премьер Юлия Свириденко, как считают в Раде, его протеже), рулит неофициальной дипломатией и составляет «мирные планы».

Не статья, а «ушат ***» После публикации FT некоторые украинские каналы принялись рассуждать о начале кампании по дискредитации верхушки украинской власти в западной прессе, потому как иначе как «ушат ***» эту статью воспринять нельзя.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

В киевском Telegram-канале «Легитимный» опубликовали прогноз о том, что теперь на Западе начнут требовать от Зеленского снять главу своего офиса. «По всем данным, медиаатаки на Ермака продолжатся, а его „крыша“ пошатнется, когда с поста главы МI-6 уйдет Ричард Мур. Это произойдет осенью», — пояснил источник канала. По его словам, Ермак буквально всем надоел, но главной его ошибкой было решение «нагнуть глобалистов, уничтожив их главный оплот контроля за Киевом». Речь идет о НАБУ и САП. «Даже если сделает откат, это уже вряд ли ему простят спонсоры. Ермак представляет угрозу, так как стал единоличным управляющим Украины — это не особо подходит глобалистам. Никто не хочет усиления диктатуры, которую сейчас продвигает Ермак», — заключил он.

Фото: President Of Ukraine / www.globallookpress.com

По оценке директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, Зеленский, действительно, может начать избавляться от Ермака. Такой сценарий реален, если Трамп даст ему прямое распоряжение. «Будет такая отмашка — он это сделает, потому что для него Ермак важная фигура, но не определяющая. Все-таки Зеленский понимает, что его хозяин — это не Ермак», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Все интересы Зеленского связаны с тем, чтобы сейчас сохранить себе жизнь, сохранить свои незаконно нажитые миллиарды и обеспечить безопасность на оставшиеся годы. Потому что, как ни странно, человек, который погубил миллионы жизней, хочет жить. Странно, но он хочет жить и хочет жить хорошо. Геннадий Подлесный

Говоря о реакции украинских СМИ по поводу «подрыва репутации и дискредитации», политолог резонно заметил, что на такую тему рассуждать в контексте этой кампании из бункера как минимум странно. «Подрывают мосты, тоннели. А репутацию, если ее нет, подрывать невозможно», — констатировал он.

Чем опасен Ермак Так или иначе, Ермака действительно могут попытаться слить. И причин этому несколько. Во-первых, по словам Подлесного, он гораздо более опасен, чем Зеленский. Он еще более неуправляем, у него больше опыта, больше знаний, к тому же он очень некстати знаком с самыми разными тайнами украинской политики и ее секретными пружинами.

Фото: President Of Ukraine / www.globallookpress.com

«Андрей Борисович Ермак за свои 53 года работал в разных должностях и на разных направлениях. И юрист он был, и продюсер, и личный друг Зеленского. В промежутках между этим был в команде Яценюка доверенным лицом. И много еще чего. связанного с „95-м кварталом“. Поэтому он знает очень много о Зеленском, он знает очень много о той большой политике, которая вокруг Украины», — пояснил Подлесный. И амбиции главы офиса украинского президента намного больше, чем быть тенью при Зеленском и спать с ним в бункере. Это прекрасно понимают и в самой республике, и на Западе: речь об американских спецслужбах и спецслужбах Великобритании.

«Они осознают, что Ермак — это человек, который сидит в засаде и ждет, когда его нынешний шеф оступится, переколется или передозируется, как угодно называйте, и вот тогда он выйдет на мировую арену», — указал политолог.

Но этот человек гораздо более опасен, чем Зеленский, потому что вся его биография говорит о том, что он получил весьма разносторонний опыт. Он владеет информацией, связанной с коррупционными связями не только Байдена. Он имеет представление об этих связях, как они устроены, кто откуда и что берет. Геннадий Подлесный

С учетом этого гипотезы о том, что наезд на НАБУ, который привел чуть ли не к третьему Майдану, произошел как раз по инициативе Ермака, вполне имеют право на жизнь. И, скорее всего, реальны.

Фото: President Of Ukraine / www.globallookpress.com

«Понимаете, коррупция не терпит конкуренции. Соответственно, он попытался поставить под свой контроль еще и НАБУ. И те же США прекрасно понимают, что если придет такой человек к власти, он будет еще более неуправляем и неудобен, чем Зеленский. Поэтому идет такое резкое неприятие», — добавил эксперт. Причем первый звонок прозвучал для Ермака, когда он приехал в начале июня в Вашингтон и попытался встретиться с руководством Соединенных Штатов, если не с Трампом, то хотя бы с Марко Рубио, Джей Ди Вэнсом и другими руководителям администрации. Но ничего не получилось — все уклонились. «И якобы только с Марко Рубио он где-то в коридоре случайно столкнулся и подал это все, как вот он провел встречу с госсекретарем. Это говорит о том, что Соединенные Штаты не хотят дальнейшего усиления режима Зеленского. И токсичность Ермака как раз обусловлена тем, что он был бы еще более жестким диктатором, приди он к власти», — констатировал Подлесный.

Фото: President Of Ukraine / www.globallookpress.com

И, видимо, Ермак эту самую власть не получит, потому что все-таки за режим на Украине отвечают США. И они этого не допустят. А когда сменят руководителя MI-6, агентом которой является Ермак, его будут сливать.

Так что мы увидим сначала закат Ермака, а следом и Зеленского. Потому что нынешняя ситуация на Украине уже не устраивает никого. Она должна разрешиться тем, что будет создан некий другой режим, естественно, антироссийский, но в то же время он будет более понятен для Запада и более управляем. Геннадий Подлесный

Пока, продолжил политолог, Зеленский, действуя между несколькими своими хозяевами (Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз), все-таки проводит в том числе и политику, которая не устраивает одну из этих трех сторон в тот или иной момент. И, конечно, такой человек на должности президента воюющей страны Западу неудобен. Поэтому, скорее всего, будет принято решение заменить Зеленского. Вопрос о сроках будут решать Трамп и его ближайшее окружение, предсказал Подлесный.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.