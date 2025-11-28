FT: обыски у Ермака провели в рамках антикоррупционной операции «Мидас»

Обыски НАБУ и САП в доме главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака имеют прямую связь с антикоррупционной операцией «Мидас». Об этом в соцсети X заявил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

Он уточнил, что целью операции является расследование предполагаемой коррупции в энергетическом секторе Украины.

«Мои источники сообщают, что обыски в киевской квартире Андрея Ермака, главы администрации президента Зеленского, связаны с расследованием „Мидас“», — подчеркнул журналист.

Ранее глава офиса президента Украины подтвердил сообщения об обысках в его доме. Он подчеркнул, что никаких препятствий у следователей нет.

Военкор РИА «Новости» Александр Харченко предположил, что детективы НАБУ пришли к Ермаку после его заявления о неготовности республики отказаться от части территорий. Журналист увидел в происходящем американский след. По его мнению, с помощью обысков США «прессуют» своих союзников.