Обыск у Ермака серьезно повлияет на Украину и ход мирных переговоров

Обыск в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака антикоррупционной полицией может серьезно повлиять на украинскую политику и, возможно, мирные переговоры. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Трудно переоценить значение Ермака в украинской политической системе. Он выполняет для Зеленского несколько функций: является самым доверенным советником, <…> основным контактным лицом для иностранных политиков и главным переговорщиком по мирному урегулированию», — написал журналист Шон Уокер.

Ермак — настолько влиятельный глава администрации, что люди, знающие, как работает офис президента, называют его отношения с Зеленским симбиотическими, отметил журналист. Люди, работавшие с Ермаком как на Украине, так и за ее пределами, считают его трудоголиком и безжалостным манипулятором. Он противостоял другим политическим центрам в стране и последовательно стремился к власти.

«Такое влияние неизбежно приводит к появлению врагов, и в украинской элите мало кто положительно относится к Ермаку», — добавил он.

Некоторые иностранные политики считали его утомительным собеседником. Представители Белого дома при Трампе предпочитали иметь дело с Рустемом Умеровым, нынешним главой Совета национальной безопасности Украины, а не с Ермаком.

«До сих пор Зеленский всегда сопротивлялся призывам уволить Ермака или хотя бы ограничить его полномочия, но если он сейчас окажется втянут в коррупционный скандал, эти призывы, скорее всего, станут звучать громче», — отметил журналист.

С политической точки зрения Зеленскому стоило бы уволить главу своей администрации. Однако те, кто хорошо знает обоих, утверждают, что их отношения слишком близки, и трудно представить, чтобы президент решился на такой шаг.

Стоило Ермаку заявить о том, что страна никогда не откажется от части территорий, как к нему пришли с обысками детективы НАБУ. Военкор Александр Коц предположил, что это «ответка» от США за то, что Ермак «взбрыкнул» и пошел против американского лидера Дональда Трампа.