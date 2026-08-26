Сегодня 14:44 Конец эпохи. Почему Geely отказалась от ДВС Автоэксперт Осипов: мир движется к глобальному переходу на электромобили Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Китайский гигант Geely официально отказался от разработки новых бензиновых и дизельных двигателей и заявил, что сделает ставку на электромоторы и гибриды, в которых будет разгонять электрическую часть, увеличивая обороты и запас хода. Подробности — в материале 360.ru.

Шаг в будущее? Решение Geely — это не маркетинговый ход, а осознанная стратегия. Концерн, занимающий второе место в Китае (после BYD), заявил: инвестиции в разработку новых ДВС прекращены. Вместо этого — ставка на высокооборотные электромоторы и гибриды, а бензиновая часть заморожена на текущем уровне развития. Цифры говорят сами за себя. В 2025 году продажи бензиновых и дизельных машин в КНР упали на 4,3% (до 11 миллионов штук), при том что общий рынок составил 34 миллиона авто. Китайские бренды уже обогнали Tesla по мировым продажам. По словам ряда экспертов, фактически Поднебесная выбрала будущее, решив двигаться в сторону отказа от технологии, которой уже 140 лет.

Отказ от ДВС подразумевает не только отказ от бензина. Топливом служит и газ, а в руках некоторых умельцев — и рапсовое масло. Перспективный водородный двигатель, если бы пошел в массовое производство, также стал бы разновидностью классического ДВС. Показательно, что в 2024 году Porsche совместно с румынскими учеными запатентовал шеститактный ДВС — революционный и сложный по конструкции механизм, который способен эффективнее расходовать топливо и минимизировать выбросы. Но Geely отсекает и эту ветвь. Главные опасения Электромобили побеждают, но с оговоркой. Основная проблема — пожары. По сравнению с бензиновыми собратьями электрокары горят чаще и интенсивнее. И в этом случае потушить пылающий аккумулятор, а пассажирам и водителю вовремя успеть покинуть салон — проблема. Ситуация в Европе и США В то время как Китай решительно настроен на перемены, Запад пытается балансировать. Так, Volkswagen, Toyota и Mercedes сохраняют верность классике, хотя в первой половине года в Европе электромобили и гибриды уже занимали 50% рынка. Audi наращивает долю e-tron (30-40%), но не отказывается и от классической линейки. Подобной политики придерживается и BMW: в первом полугодии 2026-го компания достигла доли электрокаров в 53% и заняла 26% рынка электромобилей в Евросоюзе.

Фото: РИА «Новости»

В США ситуация несколько иная: фокус остается на классику, однако пример Tesla будоражит Ford, и компания представила электрифицированный Mustang Mach-E. В начале XX века мир уже стоял на перепутье. Электромотор, где нет лишних валов, насосов, систем впрыска, уже тогда был заманчивым вариантом. Построенный в России электромобиль Ипполита Романова смог пройти 70 километров на одном заряде. Через 20 лет в США этот показатель довели до 150 километров. Тогда победил фактор удобства: заправить бак за пару минут проще, чем ставить машину на ночную зарядку. С ростом цен на сгораемое топливо, региональными дефицитами бензина и дизеля, продвигаемой властями европейских стран зеленой повестки в Европе и Америке вновь начались колебания. Что ждет автопром По словам автоэксперта Андрея Осипова, эпоха поменялась, и весь мир все-таки движется к глобальному переходу на электрику. «Для того чтобы двигаться, нужна энергия, самая доступная, самая экологически чистая. И наиболее востребованная энергия — это электрическая. Вопрос лишь в том, что мы должны ее начать вырабатывать на борту», — сказал собеседник 360.ru.