«Авто.ру» назвал топ-3 самых популярных в России новых электромобилей

Интерес россиян к новым автомобилям с альтернативными силовыми установками взлетел почти на треть. Самыми популярными стали марки Avatr, Evolute i-Joy и Geely EX5. Такие результаты показало исследование Авто.ру Бизнес и FIT SERVICE, с которым ознакомился 360.ru.

Среди новых электрокаров чаще всего россияне искали в интернете объявления о продаже моделей Avatr 11 и 12 средней стоимостью 7,45 и 7,68 миллиона рублей соответственно. В тройку востребованных вошли Evolute i-Joy за 3,07 миллиона рублей и Geely EX5 за 4,43 миллиона.

Zeekr 001 средней стоимостью 5,78 миллиона рублей возглавил рейтинг популярных подержанных электромобилей в России. В топ-5 вошли Tesla Model 3 за 3,18 миллиона рублей, Nissan Leaf за 868 тысячи, Tesla Model Y за 4,6 миллиона и Hongqi E-HS9 стоимостью 4,95 миллиона.

В целом спрос на новые электрокары вырос с начала 2026 года на 28%, с пробегом — вдвое. При этом рынок не успел отреагировать. Если в январе доля электро- и гибридных авто составляла 8%, то в июле снизилась до 6%.

Ранее первую полностью электрическую модель Ferrari Luce пустили с молотка. Ее стоимость побила рекорд Sotheby’s.