Автоэксперт Осипов объяснил дешевизну обслуживания электрокаров

Электрокары обходятся дешевле в обслуживании, чем гибриды и автомобили с двигателем внутреннего сгорания, из-за более простой конструкции, сообщил автоэксперт Андрей Осипов, передает Авторадио .

С начала года спрос на электромобили и гибриды вырос на 28%, а на подержанные машины этого сегмента — вдвое. За полгода владельцы гибридов стали обращаться в сервис на 4% реже, а число визитов владельцев электрокаров увеличилось на 23%.

Осипов пояснил, что в электромобилях меньше подвижных деталей, подверженных износу. В отличие от гибридов, у них нет двигателя внутреннего сгорания, поэтому не требуется регулярно менять масло. Сам электромотор, отметил эксперт, давно отработан и редко выходит из строя.

Среди подержанных электромобилей лидером стал Zeekr 001 со средней ценой 5,78 млн рублей. В тройку также вошли Tesla Model 3 и Nissan Leaf. Среди новых гибридов в числе фаворитов оказались Zeekr 9X, Voyah Free, Geely EX5-EM-i и Toyota Camry, а Lixiang уступила лидерство.