Сегодня 17:35 Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников 0 0 0 Фото: Aref Taherkenareh / Global Look Press Технологии

Интернет

Преступления

Соцсети

Telegram

Мошенничество

Кражи

Деньги

Полиция

Hamster Kombat

Аккаунты в Telegram могут украсть с помощью популярной игры Hamster Kombat. Мошенники обещают перевести заработанные монеты в рубли, нужно лишь авторизоваться с помощью мессенджера. Эксперты уверены, что такие схемы уже можно расценивать как типичную гибридную экономическую угрозу.

Мошенничество в Hamster Kombat Россиян предупредили о краже Telegram-аккаунтов с помощью Hamster Kombat. Злоумышленники предлагают быстро перевести заработанные в игре монеты в рубли. Для этого нужно пройти по ссылке на некий ресурс и авторизоваться: ввести данные для входа в мессенджер. Таким образом мошенники получали доступ к чужим учетным записям, крали конфиденциальные данные, использовали их для шантажа, рассылали сообщения знакомым жертвы. Если к аккаунту привязан онлайн-кошелек, с него списывали все средства.

Фото: FlyD / Unsplash

Ранее злоумышленники использовали схему с фальшивым приложением: они предлагали новым игрокам ссылку со своим ботом, который маскировался под оригинальную версию Hamster Kombat. В результате у пользователей перехватывали персональную информацию, в том числе личные контакты, пароли, геолокацию.

Интересно Самый надежный способ обеспечить безопасность своего аккаунта в соцсетях — настроить двухфакторную аутентификацию. Помимо ввода логина и пароля, нужно подтверждать свою личность дополнительным способом — например, ввести код, полученный в SMS-сообщении на мобильный телефон. Самый надежный способ обеспечить безопасность своего аккаунта в соцсетях — настроить двухфакторную аутентификацию. Помимо ввода логина и пароля, нужно подтверждать свою личность дополнительным способом — например, ввести код, полученный в SMS-сообщении на мобильный телефон.

На что клюют игроки Hamster Kombat Любая игра уязвима для подобной нечестной схемы, заметил в разговоре с 360.ru координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Мошенничество было и, скорее всего, будет наиболее массовой цифровой угрозой. Ведь его цель — получить доступ к деньгам других людей.

Охота может быть как непосредственно за деньгами, так и за данными, в том числе персональными, которые, в свою очередь, уже приводят мошенников к деньгам. Облегчается все это трансграничностью и относительной анонимностью, если сравнивать, например, с постоянным, реальным миром. Урван Парфентьев

Мошенники эксплуатируют интерес части пользователей перевести виртуальную валюту игры в реальную, делая им заманчивое предложение. Прямо как в книге «Волшебник Изумрудного города», где людоед, заманивая жертв, повесил объявление: «Путник, здесь исполнятся все твои желания».

«По такой схеме работают мошенники: пользователя просто заставляют забыть о базовой осторожности — он видит мираж, некое предложение и радостно кидается туда», — пояснил Парфентьев. В последние годы злоумышленники освоили именно «психологический элемент» — это типичная гибридная экономическая угроза, в которой сочетаются программно-технические и контентно-коммуникационные составляющие.

Основной акцент делают на контентный элемент: пользователю выдают некую информацию, которая побуждает его совершить те действия, что выгодны мошенникам. Урван Парфентьев

Однако, напомнил Парфентьев, идеальных преступлений не бывает: всегда остается некий след — важно только его найти и вычислить злоумышленника. Но зачастую жертвы просто не обращаются в правоохранительные органы, особенно когда речь идет о краже относительно небольшой суммы.

Другая проблема — трансграничность. Для примера возьмем ситуацию с фишинговыми сайтами: мошенники находятся в одной стране, хостинг зарегистрирован в другой, домен — в третьей, жертва живет в четвертой. Поэтому трансграничные операции обычно проводят по каким-то крупным и чаще всего трансграничным мошенническим схемам. Урван Парфентьев

Но если правоохранительные органы сталкиваются с массовой схемой, по которой подано много заявлений, такие дела обычно объединяют в одно производство. С помощью программно-технических и оперативных методов нередко находят не только исполнителей, но и организаторов подобных схем, заверил эксперт.

Фото: Aref Taherkenareh / Global Look Press

Что такое Hamster Kombat «Битва хомяков», или Hamster Kombat — мобильная игра из разряда кликеров: нужно просто тапать, то есть нажимать на виртуального хомяка и тем самым зарабатывать монеты. Помимо этого, награда выдается при ежедневном посещении приложения, за выполнение заданий, приглашение новых пользователей или комбо-карты. Главная цель создателей Hamster Kombat — нарастить аудиторию, собрать максимальное число реальных игроков. В дальнейшем, как предположили эксперты, эту базу данных можно будет продавать крупным корпорациям для рекламы их товаров. Разработчики готовятся выпустить свой токен на блокчейне TON. Премаркет стартовал 8 июля на криптобирже ByBit по цене от 0,05 доллара за штуку. Однако криптоэксперты не советовали россиянам делать такие покупки.