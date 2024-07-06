Сегодня 17:13 Hamster Combat выпустит свой токен. Дуров предрекает пользователям «новую эру» Эксперт Худокормов объяснил затягивание листинга «Хомяка» 2 0 0 Деньги

Криптовалюты

Telegram

Павел Дуров

Hamster Kombat

У Hamster Kombat появится свой токен. Новость об этом воодушевила пользователей, правда, никаких точных сроков по листингу и аирдропу «Хомяка» пока нет. Что известно о грядущих нововведениях — в материале 360.ru.

Hamster Kombat выйдет на блокчейне TON: что это значит О том, что разработчики мини-приложения Hamster Kombat скоро выпустят свой токен на блокчейне TON, 4 июля заявил Павел Дуров. По мнению основателя Telegram, так мессенджер сможет познакомить сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна. «Скоро команда Hamster Kombat выпустит свой токен на TON и продемонстрирует сотням миллионов людей преимущества блокчейна. Грядет новая эра, и мы наблюдаем это в реальном времени», — подчеркнул он.

Фото: Павел Дуров / Telegram

Мини-приложение Hamster Kombat (у пользователей в России расхожим стало просто название «Хомяк») выпустили 25 марта этого года. В мае оно набрало популярность. Свою лепту в это внесли и запуск YouТube-канала, и внимание блогеров, публикующих огромное количество постов по теме. По сюжету игры пользователь становится руководителем криптобиржи. Он должен развивать площадку и получать как можно больше виртуальных денег. Сначала сделать это можно только с помощью кликов, или тапов (от англ. tap — нажимать) на изображение хомяка. Накопленную внутриигровую валюту — $HMSTR — создатели Hamster Kombat обещают обменять на токены, которые как раз выпустят на блокчейне TON — что и проанонсировал Дуров, правда, не назвав никаких точных сроков.

Фото: Aref Taherkenareh / Global Look Press

Что такое блокчейн TON Свой токен создатели «Хомяка» выпустят на блокчейне TON. Давайте разберемся, что это такое. Открытую сеть TON (The Open Network) описывают как децентрализованную и открытую интернет-платформу, состоящую из нескольких компонентов: блокчейна TON, TON DNS, TON Storage и TON Sites. На сайте проекта подчеркивают, что разработали платформу для обработки миллионов транзакций в секунду (TPS) чтобы в конечном итоге охватить сотни миллионов пользователей в будущем, и нацелена она на обеспечение повсеместной межсетевой совместимости.

Интересно Один из указанных компонентов платформы — блокчейн TON — базовый протокол, объединяющий базовую инфраструктуру The Open Network в единую экосистему. Создали его как распределенный суперкомпьютер, или «суперсервер», предназначенный для предоставления разных продуктов и услуг, что, по мнению авторов проекта, должно способствовать развитию децентрализованного видения нового интернета. Один из указанных компонентов платформы — блокчейн TON — базовый протокол, объединяющий базовую инфраструктуру The Open Network в единую экосистему. Создали его как распределенный суперкомпьютер, или «суперсервер», предназначенный для предоставления разных продуктов и услуг, что, по мнению авторов проекта, должно способствовать развитию децентрализованного видения нового интернета.

Чтобы обеспечивать высокую пропускную способность транзакций и масштабируемость, у блокчейна TON есть три уровня. Первый — Master Blockchain. Он содержит общую информацию о протоколе. Второй —Working Blockchains — это отдельные блокчейны, сохраняющие интероперабельность с мастерчейном. Их могут использовать и собственные токены для оплаты транзакционных комиссий, сохраняя при этом совместимость с основной сетью. Working Blockchains состоят из так называемых шардчейнов (Shard Blockchains). Эти блокчейны содержат данные о небольших наборах адресов. И каждый отвечает за транзакции «своих» аккаунтов. При этом шадрчейны могут обмениваться друг с другом сообщениями, передавать токены и вызывать смарт-контракты. У хомяка будет свой TON-токен В Telegram-канале TON Community RUS заявили о присоединении игры-кликера к The Open Network 31 мая, подчеркнув, что Hamster Kombat планирует запустить свою экосистему, включая токен проекта.

Фото: РИА «Новости»

«Используя возможности Telegram по охвату пользователей в сочетании со встроенными интерактивными функциями, такими как бонусные карточки, Hamster Kombat предлагает игрокам стать руководителями криптобирж и увеличивать свой капитал, при этом приобретая ценные знания из сферы Web3». — указали авторы сообщения.

Каждый день в «Хомяка» играют 24 миллиона человек, добавили в сообществе. Также там отметили успех YouTube-канала игры — чтобы достичь показателя в 10 миллионов подписчиков ему потребовалась всего неделя. В Telegram у Hamster Kombat более 21 миллиона подписчиков. Что сказал Павел Дуров об игре Hamster Kombat По оценке Павла Дурова, Hamster Kombat стал одним из интернет-феноменов. Относится к нему можно по-разному, но стоит признать — тапалку обсуждают все. «Всего за три месяца в этом мини-приложении, доступном в Telegram, зарегистрировалось 239 миллионов человек», — отметил бизнесмен в своем канале.

Фото: global / Global Look Press

Отдельно Дуров отметил колоссальный прирост новых пользователей Hamster Kombat. По его данным, каждый день к игре присоединяются четыре-пять миллионов новых пользователей, а это делает ее самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире. «Hamster потребовалось всего 73 дня, чтобы охватить 100 миллионов пользователей в месяц. <…> В Telegram набирает обороты новая волна мини-приложений, и Hamster Kombat теперь лидирует в этой группе. Ее поразительный рост замедляет вирусный потенциал платформы мини-приложений Telegram», — подчеркнул основатель мессенджера. Листинг хомяка в июле 2024: что будет после Предполагается, что листинг (так называется процесс допуска криптовалюты на биржу) Hamster Kombat состоится в июле. Это позволит конвертировать внутриигровые монеты в настоящие деньги и фиксировать прибыль с «Хомяка».

«Все тапают ради того, чтобы поднять денег, тут самое главное — бесплатный сыр, но не в мышеловке. И все очень просто — когда ты натапаешь денег, ты можешь вывести их на свой кошелек, затем вывести все на биржу, а потом продать те монеты, которые заработал», — отметил в беседе с 360.ru эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов.

Фото: Aloisio Mauricio / Global Look Press

Говоря о последствиях листинга «Хомяка», специалист пояснил, что на бирже всегда есть pump and dump: на пике монеты либо пампят, и тогда они стоят дороже, либо происходит dump — и их утаптывают. И случается это, как правило, после первого дня после допуска криптовалюты на торговую площадку. Также Худокормов обратил внимание на ожидания пользователей не только листинга «Хомяка», но и аирдропа — бесплатной раздачи монет за выполнение каких-то заданий: это может быть просмотр каких-то видеороликов, подписка на аккаунты проекта в соцсетях, приглашение друзей в игры.

Фото: Aloisio Mauricio / Global Look Press

«Сейчас, к слову, все топовые криптопроекты, которые рассчитаны на тапалки, отодвигают листинги на биржах, потому что рынок просел. И, в принципе, Hamster Kombat уже были должны запустить на биржах, но рынок, повторюсь, просел, и сейчас невыгодно туда заходить именно с листингом. Вот они и отодвигают сроки, отодвигают аирдропы в виду того, что в принципе топ-критопвалюты начинают уходить вниз, причем очень сильно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Сейчас листинг — это не выгодно, как невыгодно и раздавать те же самые аирдропы, потому что по курсам можно сразу вниз упасть. И все криптосообщество скажет: «Какого черта вы так сделали! Почему не обдумали». И вот они обдумали и отодвигают сроки. Михаил Худокормов эксперт по криповалюте

Портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев, говоря о будущем листинге Hamster Kombat, выразил уверенность, что биржи сами будут готовы залистить «Хомяка», потому что для них это означает большой поток аудитории, которая раньше мало слышала про криптовалюту или же не очень активно пользовалась соответствующими приложениями. «Так что, скорее всего, для „Хомяка“ будут довольно простые условия по листингу, и он, возможно, произойдет на одной из крупных площадок. Общее количество „монет“ после листинга зависит, конечно же, от того, сколько в целом люди натапали», — пояснил он в беседе с «Коммерсант FM».

Фото: Aloisio Mauricio / Global Look Press

По предварительной оценке Филиппова, на сегодняшний день по премаркету «Хомяка» можно оценить примерно в миллиард долларов. «То есть, наверное, на каждого пользователя это будет около двух тысяч долларов. Вряд ли сильно больше, если, конечно, не заниматься промышленным майнингом или добывать „монеты“ с помощью специальных устройств», — добавил эксперт.

Почему в некоторых странах хотят запретить Hamster Combat В середине июня стало известно о планах властей Узбекистана наказывать игроков в «Хомяка» за вывод криптовалюты. Такую информацию со ссылкой на местное телевидение распространил Telegram-канал Uzbek-MDK.

По информации авторов, пользователей Hamster Kombat предупредили об административной ответственности за обмен виртуальных монет на криптовалюты и реальные деньги. Но это еще не все. Также игрокам может грозить штраф до 10,2 миллиона сум (около 71,2 тысячи рублей).

Фото: РИА «Новости»

В том же месяце глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявил, что «„Хомячок“ вызывает много вопросов». Эту тему она подняла в своем Telegram-канале, напомнив о случае в Тюмени, где мальчик попал в больницу из-за того почти не спал ради того, чтобы тапать «Хомяка».

«Играют не только дети, но и взрослые с виду серьезные люди (я в шоке). Тренд распространяется по всему СНГ — у наших соседей в Узбекистане Хамстер Комбат запретили (там вообще запрещена криптовалюта). Психологи бьют тревогу и говорят, что игра может провоцировать нервные срывы», — подчеркнула она, попросив подписчиков поделиться своим мнением. Комментируя принятые в Узбекистане меры, Михаил Худокормов признался, что не совсем понимает, как власти собираются отслеживать и ловить нарушителей.

Фото: РИА «Новости»

«Я не знаю, как они с этим борются, вычисляют по айпишникам, кто зашел в Telegram? А дальше-то ты не увидишь ничего, у тебя „стена“. И у тебя нет ни кувалды, ни молотка, ни долота, чтобы разбить эту стену. На уровне бреда запрещать людям кликать по экрану, надо тогда и телефоны запретить и вообще все, что можно», — отметил собеседник 360.ru. Отдельно он указал на то, что TON — это независимая и децентрализованная компания, «доковыряться» до которой будет очень тяжело.

Да и как вы себе это видите? Идет человек по улице, предположим, к нему подходит представитель органа правопорядка и говорит: «Открой телефон, потом Telegram, найди тапалку свою». Такого делать никто не будет ради каких-то «хомяков». Во-вторых, отследить транзакции в Tonkeeper, в блокчейне TON можно очень легко, но ты не поймешь, кому принадлежит этот кошелек Михаил Худокормов

Помимо этого, заметил специалист, не совсем ясно, какая будет схема действий, если реально встанет вопрос о том, что «Хомяка» надо заблокировать или удалить его из, например, российского сегмента Telegram. «TON — это просто проект, который есть в Telegram, как и тот же „Хомяк“. И Павел Дуров говорил, что это не проект мессенджера. Это сделали ребята, и вот у них платформа, блокчейн TON, которая позволяет это делать, так что создавайте игры, создавайте приложения внутренние, да хоть интернет-магазины — вот вам платформа со скрытым кодом», — указал собеседник 360.ru.

Фото: Unsplash

Вместе с тем, по словам Худокормова, Telegram действительно может что-то удалять и запрещать — так же, как это могут делать тот же Google или запрещенная в РФ Meta*. Но для этого должен быть запрос от властей. «Россия обратится к Дурову с просьбой заблокировать или удалить „Хомяка“? А как он его заблокирует на территории РФ? Но и опять же — когда что-то даже исключают в одной стране, люди будут искать обход», — констатировал эксперт. Правда ли можно заработать деньги на хомяке Вопрос, который, пожалуй, больше всего интересовал не только приверженцев «Хомяка», но и людей, не приобщившихся к игре — можно ли все-таки зарабатывать на нем реальные деньги? После объявления о токене и примерных сроках листинга ясности для части людей стало больше, а у кого-то это все же вызывает скепсис. «„Хомяк“, как любая тапалка, построен на том, что вы зарабатываете какие-то виртуальные монеты, но непонятно по какому курсу и когда это будет все обменивается. При этом находятся „криптоэнтузиасты“ и скамеры, которые говорят, что можно прямо сейчас взять и вывести очень много денег. Такого скамерства много, люди себе зарабатывают какую-то черную репутацию непонятно зачем», — отметил Худокормов.

Фото: Unsplash

Говоря о возможных рисках, специалист обратил внимание, что пользователь «Хомяка» не вкладывает в игру ни копейки, тратит лишь свое личное время и нагружает опорно-двигательный аппарат «от локтя и до конца указательного пальца». «Может быть не очень приятно, когда человек верит, что заработает миллионы, а по факту заработает 100 долларов за три месяца тапанья по хомяку. Это сильно сказывается на ребятах которые помладше — школьниках, первокурсниках, которые не вникают в суть проекта, а просто тапают круглыми сутками», — подчеркнул собеседник 360.ru. Потом эти молодые люди получают тройки и двойки, их в итоге отчисляют. И ради чего всего это было — ради гипотетических 100 долларов, заключил Худокормов. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.