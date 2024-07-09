Криптоэксперт Михеев посоветовал россиянам не покупать токены Hamster Kombat на этапе предпродажи

Директор по продукту инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев в разговоре с «Газетой.Ru» предостерег россиян от покупки токенов Hamster Kombat на этапе предпродажи.

По словам эксперта, объявленная в рамках предварительных продаж стоимость токенов не является показательной.

«Все пользователи, независимо от их опыта, устанавливают свои ставки, которые не имеют под собой никакого подкрепления», — пояснил он.

Премаркет Hamster Kombat на криптобирже ByBit стартовал 8 июля по цене от 0,05 доллара за штуку. В пике стоимость монеты вырастала в два раза от первоначальной.

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