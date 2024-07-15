Преподаватель МИРЭА Шутов: мошенники могут украсть аккаунт через игру в «хомяка»

Мошеннические схемы всегда направлены на популярные среди пользователей приложения. Так, опасность игры Hamster Kombat заключается в краже аккаунта, сообщил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.

По словам специалиста, злоумышленники предлагают новым игрокам ссылку со своим ботом, который маскируется под приложение. В итоге мошенники перехватывают всю персональную информацию, в том числе личные контакты, пароли, геолокацию.

Кроме того, они могут использовать доступ к аккаунту для выманивания денег у контактов пользователя, отметил Шутов.

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