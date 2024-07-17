Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat
Журналист Малашенко: мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat
Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили любителей популярной онлайн-игры Hamster Kombat о новой мошеннической схеме. Злоумышленники предлагают перевести заработанные в игре монеты в рубли, а сами тем временем крадут аккаунты в Telegram. Подробнее об этом в авторской колонке рассказала ведущая «360» Екатерина Малашенко.
Далее — ее прямая речь
План основан на технологии фишинга
Вам присылают ссылку на ресурс, через который вы якобы сможете вывести деньги из игры. Для входа нужно авторизоваться, то есть ввести данные для входа в мессенджер. И вуаля — у мошенников есть доступ к вашему аккаунту.
А если там привязан онлайн-кошелек, то все средства окажутся на счетах у мошенников.
Ничему людей не учит пословица про бесплатный сыр в мышеловке
Охотники до легких денег были, есть и будут. На чем и сыграли разработчики Hamster Kombat.
Они придумали суперпростую игру, суть которой заключается в том, чтобы нажимать («тапать») на хомяка. За это вы получаете монетки. А дальше идеальный маркетинговый ход: создатели обещали перевести эти «хомякоины» в настоящую криптовалюту. И 150 миллионов человек по всему миру бросились «тапать» днями и ночами.
Игроки уверены, что смогут заработать, потому что «Хомяк», по сути, такой же кликер, как Notcoin.
А его токены действительно торговались на криптобирже
Правда, о размере доходов мало кто говорит. При стертых до мозолей пальцах — максимум несколько сотен долларов. Но сам факт, что можно заработать реальные деньги, просто нажимая на экран, и обусловил популярность «Хомяка».
Тем более разработчики постоянно держат пользователей в тонусе. Они анонсировали возможность вывода «хомякоинов» на биржу сначала в мае, потом в июне, в итоге перенесли на 17 июля. Да так и не начали.
Зато мошенники активизировались. Подсуетились со своими фишинговыми ресурсами как раз к анонсированной дате. А любители онлайн-грызунов отправились, как кролики, удаву в пасть.
Лично мне их совершенно не жалко. Раз не учит пословица, научит опыт. Все просто. Время нужно беречь и тратить на стоящие занятия. А деньги зарабатывать — своим трудом.