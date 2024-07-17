Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили любителей популярной онлайн-игры Hamster Kombat о новой мошеннической схеме. Злоумышленники предлагают перевести заработанные в игре монеты в рубли, а сами тем временем крадут аккаунты в Telegram. Подробнее об этом в авторской колонке рассказала ведущая «360» Екатерина Малашенко.

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План основан на технологии фишинга

Вам присылают ссылку на ресурс, через который вы якобы сможете вывести деньги из игры. Для входа нужно авторизоваться, то есть ввести данные для входа в мессенджер. И вуаля — у мошенников есть доступ к вашему аккаунту.

А если там привязан онлайн-кошелек, то все средства окажутся на счетах у мошенников.

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Охотники до легких денег были, есть и будут. На чем и сыграли разработчики Hamster Kombat.

Они придумали суперпростую игру, суть которой заключается в том, чтобы нажимать («тапать») на хомяка. За это вы получаете монетки. А дальше идеальный маркетинговый ход: создатели обещали перевести эти «хомякоины» в настоящую криптовалюту. И 150 миллионов человек по всему миру бросились «тапать» днями и ночами.

Игроки уверены, что смогут заработать, потому что «Хомяк», по сути, такой же кликер, как Notcoin.