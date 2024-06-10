Сегодня 12:57 🐹Кликни на хомяка. Игра Hamster Kombat — обман или реальный способ заработать? IT-разработчик Зыков: Hamster Kombat — обычный кликер, деньги вывести нельзя 0 0 0 Фото: Freepik Технологии

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В Telegram набирает популярность Hamster Kombat, или «Битва хомяков». Что это за онлайн-игра, в чем ее принцип, при чем тут криптовалюта и насколько безопасен такой кликер — в материале 360.ru.

Что такое Hamster Kombat Hamster Kombat — мобильная игра с хомяком в главной роли. Цель пользователя — сделать этого персонажа, у которого буквально ни гроша за душой, руководителем криптобиржи. Монеты зарабатывать очень просто, нужно лишь нажимать на изображение грызуна. На самом деле речь идет об обычном кликере, рассказал 360.ru главный редактор сетевого издания Runet, директор по проектам АНО «Цифровые платформы» и разработчик магазина приложений NashStore Владимир Зыков. «Таких кликеров просто сотни, тысячи. Почему-то выстрелил именно этот, хотя в том же NashStore их огромное количество, уже и не вспомню, сколько именно. Целая куча, они просто выглядят по-разному», — отметил Зыков.

Фото: Unsplash

Основные термины Эйрдроп — монеты, которые дают разработчики за выполнение заданий, например регистрацию или привлечение друзей.

Ретродроп — вознаграждение, которое получают старые пользователи от разработчиков для повышения уровня лояльности.

Листинг — обмен монет на реальную криптовалюту.

Майнинг — программы для автоматического «кликания» хомяка, когда пользователь находится не онлайн.

Как начать играть в «хомяка» Скачивать ничего не придется, если у вас уже есть приложение Telegram. Далее нужно: 1. Установить бот. Перейдите по ссылке t.me/hamster_kombat_bot через браузер, разрешите боту отправлять сообщения.

Фото: Unsplash

2. Запустить бот. Для этого нужно найти его в списке чатов и нажать Play. 3. Зарабатывать. Для старта достаточно нажать кнопку «Побрей хомяка», после чего придется кликать по нему, чтобы собирать как можно больше монет. Также для зарабатывания монеток можно выполнять задания.

Как вывести деньги из игры Пока вывести деньги из Hamster Kombat не получится. Разработчики пообещали провести листинг (процедура добавления ценной бумаги) в середине июня. Если листинг все же случится, то обращение валюты начнется не ранее июля. Криптовалюту можно будет выводить на криптокошелек, затем — на обычный виртуальный кошелек и обналичивать при необходимости.

Фото: Unsplash

Как зарабатывать больше в Hamster Kombat Если просто каждый день нажимать на хомяка, много заработать не получится. Поэтому создатели игры придумали способы дополнительного заработка: Пригласить друзей. За каждого друга при наличии подписки Premium можно получить 25 тысяч монет, без нее — две тысячи. Если приведенный друг повысил уровень, то вознаграждение тоже предусмотрено;

Найти комбо-карты. Они обновляются ежедневно, можно получить сразу пять миллионов монет. Для этого такие карты сначала нужно угадать, а затем купить;

Ежедневно заходить в игру . Просто за посещение пользователь получит 500 монет. На каждый десятый день можно сорвать куш в пять миллионов монет;

Использовать карточки улучшений. Их можно найти в разделе Mine.

Фото: Unsplash

Почему Hamster Kombat стал популярным Telegram-игра в хомяка появилась после успеха другой похожей игры Notcoin. Задача та же — заработать как можно больше монет, нажимая на одну кнопку. Фишка в том, что в Notcoin монеты превратили в настоящую криптовалюту, то есть разработчики провели листинг. Идею поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

Интересно По той же схеме работает Hamster Kombat. Правда, ее создатели пока только обещают провести листинг. Пользователи накликивают виртуальные монеты в надежде, что они тоже станут криптой и будут что-то стоить. Однако этого никто не гарантирует. По той же схеме работает Hamster Kombat. Правда, ее создатели пока только обещают провести листинг. Пользователи накликивают виртуальные монеты в надежде, что они тоже станут криптой и будут что-то стоить. Однако этого никто не гарантирует.

Насколько игра Hamster Kombat безопасна Пока приложение не просит пополнять счет, оно считается безопасным, отметил IT-разработчик. «Деньги оттуда вывести тоже никак нельзя. Это просто игра», — подчеркнул Зыков. Но непонятно, кто именно создал Hamster Kombat. За Notcoin стоит команда The Open Builders — Александр Плотвинов и Сергей Чикирев. Если в «Битве хомяков» выявят случаи мошенничества, спросить, по сути, будет не с кого.

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Кроме того, пользователи пока не зарабатывают реальные деньги, а вот разработчики — определенно да, потому что для получения плюшек игроку необходимо выполнять дополнительные условия: подписываться на сторонние проекты, советовать «хомяка» друзьям и так далее. Таким образом, не платя ни копейки, человек расплачивается своим вниманием. Допустим, разработчики все же провели листинг на настоящей криптобирже. Но такая валюта до сих пор остается самой незащищенной.

Интересно Нет никаких гарантий, что пользователи получат свои монеты в виде денег или что криптобиржа внезапно не проведет делистинг. Или еще хуже: огромные состояния в игре могут оказаться парой тысяч рублей в реальности. Нет никаких гарантий, что пользователи получат свои монеты в виде денег или что криптобиржа внезапно не проведет делистинг. Или еще хуже: огромные состояния в игре могут оказаться парой тысяч рублей в реальности.

«С моей точки зрения, никаких серьезных перспектив у игры нет. Нажимая на хомяка, вы не создаете продукт и добавочную стоимость. Если бы в процессе нажимания создавался какой-то товар, полезный для людей, то они бы захотели конвертировать свои деньги, например доллары, в монеты и приобрести этот товар», — рассказал 360.ru директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

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Пока пользователи не знают обратных механик, есть только понимание, как получить монеты. А вот алгоритма, который позволит вывести или купить их за «внешнюю» валюту, нет. В итоге клиент не понимает, что ему даст обладание условными 100 тысячами монет. «Ставка разработчиков понятна: они хотят нарастить число пользователей и в будущем коммерциализировать их через продажу внутренней рекламы либо создание внутренних механизмов для повышения статуса игры. Тогда новые клиенты смогут покупать монеты у существующих пользователей», — предположил Мясоедов. Наконец, игры-кликеры приобретут черты финансовой пирамиды, если разработчики разрешат покупать монеты за валюту извне, подытожил спикер.