Комбокарты и секретный шифр. Как можно заработать бесплатные монеты в «Хомяке»

В популярной игре-кликере Hamster Kombat ежедневно обновляется специальная комбинация из трех карт. С их помощью пользователь может получить огромный бонус. Как собирать и прокачивать комбокарты, разбирался 360.ru.

Что такое комбокарты в хомяке

Специальная комбинация из трех карт в тапалке (от англ. tap — нажимать) обновляется каждый день ровно в 15:00. При ее активации пользователь может получить пять миллионов монет.

Как собрать комбокарты

Для получения бонуса нужно найти три комбокарты в разделе Mine. Затем каждую карту нужно прокачать один раз. Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в игру друга для ее получения.

Актуальный комплект на 6–7 июля был таким:

Licence Europe — Legal

Staking — Markets

Quaterfinals are coming — Specials

Активировать это комбо можно до 15:00 воскресенья.

Как активировать комбокарты в хомяке

Чтобы активировать комбокарты нужно зайти в главное меню Exchange, там нажать на кнопку «Комбо». Оттуда игрок попадает в раздел Mine с четырьмя категориями PR&Team, Markets, Legal и Specials.

В них потребуется найти нужные карты, а затем — приобрести или прокачать их. Как только игрок проделает это со всеми тремя картами, он получит заветные пять миллионов монет.

Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в «Хомяка» друга для ее получения.