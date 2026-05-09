09 мая 2026 20:54 От судов с покупателями до демпинга: куда идет Apple и что будет с ценами на iPhone Блогер Wylsacom: Тернус может вернуть Apple к инновационным решениям 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Mziya Kashakhi / www.globallookpress.com Эксклюзив

С появлением новых моделей iPhone владельцы более старых версий смартфонов все чаще стали жаловаться на резкое замедление работы устройств. Дорогостоящий гаджет может «превратиться в тыкву» за одну ночь, и стандартная замена батареи не поможет. Стоит ли бежать за новинкой, какими будут следующие модели и что происходит с Apple, разбирался 360.ru.

Запланированное старение гаджетов Одной из множества владелиц «яблочного» смартфона, переставшего нормально функционировать после релиза более свежих версий, стала собеседница 360.ru Полина. «У меня был 11-й iPhone, его пришлось заменить в этом году, потому что он перестал нормально работать. После одного из обновлений я заметила, что приложения стали запускаться медленнее, появились лаги в интерфейсе, в мобильных играх произошло снижение FPS», — сказала она. Сначала девушка предположила, что проблема — в перепадах мобильной сети или в износе аккумулятора. Но ни одна из версий не подтвердилась: емкость батареи показывала 95%, а неполадки сохранялись и при подключении к Wi-Fi. В ремонтном сервисе тоже не смогли решить проблему.

В итоге Полина ради собственного удобства купила новую модель. «Могло быть и хуже. Моя подруга после обновления проснулась, по сути, с кирпичом вместо телефона. У нее были яблоко на черном экране и бесконечная загрузка. В сервисе сказали, что исправить можно, только сбросив iPhone до начальных заводских настроек, а это означает лишиться всех данных с телефона», — рассказала собеседница 360.ru. Скандал с искусственным интеллектом Пока одни пользователи борются с замедлением производительности гаджета, другие столкнулись с обманутыми ожиданиями. Не утихает громкий скандал, связанный с презентациями iPhone 15 и 16. Тогда корпорация Apple громко рекламировала умного голосового помощника с встроенным искусственным интеллектом, хотя на момент продаж такие технологии еще не существовали. И до сих пор то, что компания обещала, не реализовано в полной мере. Выходит, что покупатели потратили крупные суммы на несуществующий функционал.

Чтобы замять коллективный иск о ложной рекламе, Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов владельцам устройств. Однако сумма на одного человека составила от 25 до 95 долларов. Репутация корпорации осталась подмоченной. И это важный сигнал для тех, кто ждет от будущих iPhone технологических чудес. Каких сюрпризов ждать от Apple Легендарный видео- и техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, в беседе с 360.ru напомнил: в следующем году iPhone исполнится 20 лет. «В 2027-м мы, скорее всего, увидим устройство с обновленным дизайном iOS под названием Liquid Glass. Это, вероятно, будет некая стеклянная общая конструкция, сочетающаяся с новым дизайном операционной системы», — сказал Wylsacom. Он отметил, что компания наверняка ведет разработки и по другим направлениям. Это может быть даже голографический дисплей в ближайшем будущем.

Предполагается, что уже осенью компания представит первый первый складной iPhone, однако, по мнению блогера, это будет продукт еще прошлой команды, и быстрых изменений ждать не стоит. Тектонической переменой стал уход Тима Кука с поста генерального директора компании и приход на его место нового главы Джона Тернуса из «железного» отдела. «Тернус — это действительно человек, который будет двигать инженерное дело, и все ожидают возвратов к инновационным и интересным решениям Apple», — сказал Петухов.

Что будет с ценами на iPhone Понимания, в какую сторону качнет ценовую политику компании, у аналитиков пока нет. С одной стороны, уже сейчас стало очевидным, что Apple нацелена на бюджетный сегмент. «Недавно вышедший MacBook Neo очень сильно повлиял на рынок. Сегодня Apple за счет долгосрочных контрактов имеет хорошие позиции по оперативной памяти, в то время как остальные игроки пребывают в кризисе из-за дефицита чипов. На этом фоне корпорация может достаточно здорово демпинговать», — отметил Wylsacom.

С другой стороны, Apple развивает ультрадорогие направления, такие как, например, гарнитура дополненной реальности Vision Pro или тот же iPhone Ultra. Это бьет по бюджетным продуктам. «Но все же компания действует достаточно уверенно: не за счет удешевления материалов, а за счет использования собственных ресурсов. Это может сделать устройство более-менее доступным по сравнению с конкурентами», — заключил собеседник 360.ru.