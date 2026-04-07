Раскладного айфона не будет? Apple столкнулся с неожиданными проблемами

Nikkei: Apple столкнулся с инженерными трудностями при разработке iPhone Fold

Поставки раскладного iPhone Fold откладываются на неопределенный срок из-за инженерных трудностей. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники.

Официально разработчики заявляли, что хотят сделать самый тонкий и бесшовный складной телефон в мире. Ориентировочно доработка займет по меньшей мере еще несколько месяцев.

Ранее компания Apple анонсировала линейку новых премиальных iPhone, MacBook и AirPods. Они получат обозначение Ultra. Премьера их намечена на осень 2026 года.

Эксперт по гаджетам, блогер Wylsacom (Валентин Петухов) предположил, что выпущенный недавно относительно бюджетный iPhone 17e достигнет пика популярности не сразу, а примерно через два года.