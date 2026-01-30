Владельцы старых iPhone пожаловались на последнее обновление iOS

Быстрая разрядка батареи и постоянные лаги — с такими проблемами столкнулись владельцы старых iPhone после последнего обновления операционной системы iOS. Об этом со ссылкой на пользователей гаджетов сообщил телеграм-канал Shot .

Владельцы заявили, что их аппараты обновились сами. Новая система оказалась настолько тяжелой, что батарея разряжается в два раза быстрее, при этом сама работа iPhone сильно замедлилась.

«Многие предполагают, что компания намеренно обновляет старенькие телефоны, чтобы их владельцы перешли на iPhone поновее», — указали авторы публикации.

В начале сентября прошлого года компания Apple сняла с продажи выпущенные годом ранее iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, а также базовые аппараты iPhone 15 и 15 Plus. Обновление линейки связали с выпуском iPhone 17.