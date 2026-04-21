Инженер, а не шоумен. Почему Apple выбрала «скучного» Джона Тернуса новым CEO
Новым главой Apple станет Джон Тернус
С 1 сентября Apple официально вступит в новую эру: Тим Кук, руководивший корпорацией с 2011 года, перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров и передаст бразды правления Джону Тернусу. Впервые одну из самых дорогих компаний мира возглавит человек не из маркетинга или финансовых подразделений, а из инженерии. Что известно о новом СЕО Apple — в материале 360.ru.
Карьера длиной в четверть века
Тернус посвятил компании 25 лет, но публике известно о нем совсем мало: никогда не стремился к известности, до Apple работал в Virtual Research Systems инженером-механиком. У него есть степень бакалавра в области машиностроения, полученная в Университете Пенсильвании.
В корпорацию Тернус пришел в 2001 году, пополнив команду продуктового дизайна в качестве рядового инженера. Его путь начинался не с iPhone, а с мониторов: одним из первых его проектов был Apple Cinema Display.
Это не самый громкий продукт в истории компании, но весьма показательный старт: Тернус был погружен в самую «железную» часть работы — корпуса, детали, конструкция устройств, отметило агентство Bloomberg.
О его повышенном внимании к нюансам в корпорации слагают легенды. Еще в первый год работы по ночам Тернус проверял на заводе винты для мониторов и заметил, что на шляпке 35 канавок, а не 25, как задумывалось изначально. И настоял на том, чтобы все переделать.
Не менее тщательно он занимался магнитными креплениями для iMac G5. У Тернуса была цель — сделать корпус максимально цельным и избежать лишних винтов. Такой перфекционизм отлично вписался в подход Apple к разработке продукции.
В 2013 году Джон Тернус занял должность вице-президента по аппаратной инженерии. На следующую ступень карьерной лестницы он шагнул в 2021-м, когда вошел в исполнительную команду в качестве старшего вице-президента по аппаратной разработке. С того момента Тернус напрямую подчинялся Куку.
Продукты, над которыми работал Тернус
Огромное количество техники Apple, которой люди пользуются сегодня на ежедневной основе, создавали при непосредственном участии Тернуса. Он курировал разработку iPad, AirPods, а также поколения iPhone, Mac и Apple Watch.
«Работа Тернуса над Mac помогла этой категории достичь наивысшей глобальной популярности за всю ее 40-летнюю историю. Она включает недавно введенный MacBook Neo», — отметили в корпорации.
Джон Тернус стал одной из ключевых фигур в переходе Mac от процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon, которые позволили линейке существенно усилить свои позиции по производительности и энергоэффективности.
Прошлой осенью его команда представила обновленную линейку iPhone, в которую вошли iPhone 17 Pro и Pro Max, а также тонкий и прочный iPhone Air и iPhone 17.
Apple не думает о том, чтобы просто выпустить технологию, а думает о том, как использовать технологии для создания продуктов, функций и пользовательского опыта.
Джон Тернус — в интервью Tom’s Guide
В числе особых заслуг Тернуса — внедрение инноваций в области материалов и аппаратного дизайна, которые снизили углеродный след продуктов компании. Он участвовал в создании нового переработанного алюминиевого сплава, также под его началом стали использовать 3D-печатный титан в Apple Watch Ultra 3.
Бэкграунд Тернуса позволит сделать еще многое для Apple. В частности, в последние годы корпорация активно продвигается в VR и AR, а с этими технологиями он отлично знаком — с ними была связана его деятельность в Virtual Research Systems еще много лет назад.
В чем ошибался Тернус
В карьере Тернуса случались и неудачи: он инициировал установку сенсорной панели Touch Bar на MacBook Pro, заменившей верхний ряд физических клавиш. Идея не прижилась у потребителей. Свою ошибку инженер признал и свернул проект.
Еще одним провалом стала так называемая клавиатура-бабочка, которая предназначалась для более тонких устройств. Она оказалась шумной и неудобной в использовании. Кроме того, частые поломки привели к коллективному иску, который Apple урегулировала за внушительные 50 миллионов долларов.
Внерабочие увлечения Джона Тернуса
Интересы Тернуса не ограничиваются инженерией. За пределами офиса он увлеченный и разносторонний человек: занимается велоспортом, автогонками, любит устраивать внедорожные выезды.
В студенческие годы входил в мужскую команду Пенсильванского университета по плаванию, рекордное количество раз становился участником местного чемпионата и сумел завоевать два первых места в заплывах на 50 и на 200 метров.
Выпускной проект Тернуса был связан с технологиями для людей с ограниченными возможностями: во время учебы он разработал механическую руку для кормления при параличе. Устройство управлялось движениями головы.
Любопытно, что, помимо основного технического образования, у Тернуса есть дополнительная специализация по психологии, полученная в том же Пенсильванском университете. Возможно, именно с помощью этих знаний ему удалось завоевать репутацию мастера мягкой силы.
Даже бывшие подчиненные называют Тернуса необычайно приятным человеком, который, однако, умеет добиваться своего.
Он очень скрупулезный инженер и рассудительный руководитель.
Тони Блевинс
руководитель отдела закупок Apple до 2022 года
Не шоумен, как Джобс, и не маркетолог, как Кук
Если основатель Apple Стив Джобс был новатором в продуктах и шоуменом, а Кук отличался умением выстраивать цепочки поставок, то сильная сторона Тернуса — это в первую очередь исполнение, подчеркнул Bloomberg.
Именно он делает так, что ежегодно корпорация выпускает обновленные версии устройств, которые неизменно демонстрируют повышение производительности и приносят внушительную долю выручки.
Чтобы понять, как Тернус будет управлять Apple, достаточно обратить внимание на то, что он отказывается продавать.
Yahoo Finance
Пока Microsoft и Google движутся в сторону внедрения ИИ (порой сырого и поспешного) в абсолютно каждый этап своего бизнеса, Тернус продолжает ставить на первое место само устройство, а не программное обеспечение. Такого же мышления придерживался Джобс, призывавший двигаться от пользовательского опыта к технологии, а не наоборот.
При этом у Тернуса есть общее и с его предшественником Куком: ему также характерно умение наделять сотрудников полномочиями и выстраивать грамотную коммуникацию.
«Если вы считаете, что Тим Кук хорошо справляется со своей работой, то будете считать, что и Джон Тернус справится хорошо», — заверил анонимный топ-менеджер Apple в беседе с Bloomberg.
Он добавил, что Тернус не является мастером маркетинга, однако его можно смело назвать человеком продукта, который умеет играть в политику.
Что ждет Apple дальше
Назначение Джона Тернуса — не временный менеджмент, а игра вдолгую. Ему 50 лет. Столько же было Тиму Куку, когда он возглавил Apple. Именно спокойный и не стремящийся быть в объективах камер Тернус поведет корпорацию через 2030-е.
Западные эксперты прогнозируют, что под его руководством в ближайшем будущем компания станет еще более продуктоцентричной: меньше маркетинга, больше инженерии.
Уже сейчас Тернус курирует крупнейшие обновления iPhone в истории. В их числе — складная модель и версия с экраном от края до края, которую могут представить в 2027 году, к 20-летию устройства.