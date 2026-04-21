Инженер, а не шоумен. Почему Apple выбрала «скучного» Джона Тернуса новым CEO

Apple

iPhone

Технологии

С 1 сентября Apple официально вступит в новую эру: Тим Кук, руководивший корпорацией с 2011 года, перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров и передаст бразды правления Джону Тернусу. Впервые одну из самых дорогих компаний мира возглавит человек не из маркетинга или финансовых подразделений, а из инженерии. Что известно о новом СЕО Apple — в материале 360.ru.

Карьера длиной в четверть века Тернус посвятил компании 25 лет, но публике известно о нем совсем мало: никогда не стремился к известности, до Apple работал в Virtual Research Systems инженером-механиком. У него есть степень бакалавра в области машиностроения, полученная в Университете Пенсильвании. В корпорацию Тернус пришел в 2001 году, пополнив команду продуктового дизайна в качестве рядового инженера. Его путь начинался не с iPhone, а с мониторов: одним из первых его проектов был Apple Cinema Display. Это не самый громкий продукт в истории компании, но весьма показательный старт: Тернус был погружен в самую «железную» часть работы — корпуса, детали, конструкция устройств, отметило агентство Bloomberg.

Фото: РИА «Новости»

О его повышенном внимании к нюансам в корпорации слагают легенды. Еще в первый год работы по ночам Тернус проверял на заводе винты для мониторов и заметил, что на шляпке 35 канавок, а не 25, как задумывалось изначально. И настоял на том, чтобы все переделать. Не менее тщательно он занимался магнитными креплениями для iMac G5. У Тернуса была цель — сделать корпус максимально цельным и избежать лишних винтов. Такой перфекционизм отлично вписался в подход Apple к разработке продукции. В 2013 году Джон Тернус занял должность вице-президента по аппаратной инженерии. На следующую ступень карьерной лестницы он шагнул в 2021-м, когда вошел в исполнительную команду в качестве старшего вице-президента по аппаратной разработке. С того момента Тернус напрямую подчинялся Куку.

Фото: РИА «Новости»

Продукты, над которыми работал Тернус Огромное количество техники Apple, которой люди пользуются сегодня на ежедневной основе, создавали при непосредственном участии Тернуса. Он курировал разработку iPad, AirPods, а также поколения iPhone, Mac и Apple Watch. «Работа Тернуса над Mac помогла этой категории достичь наивысшей глобальной популярности за всю ее 40-летнюю историю. Она включает недавно введенный MacBook Neo», — отметили в корпорации. Джон Тернус стал одной из ключевых фигур в переходе Mac от процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon, которые позволили линейке существенно усилить свои позиции по производительности и энергоэффективности. Прошлой осенью его команда представила обновленную линейку iPhone, в которую вошли iPhone 17 Pro и Pro Max, а также тонкий и прочный iPhone Air и iPhone 17.

Apple не думает о том, чтобы просто выпустить технологию, а думает о том, как использовать технологии для создания продуктов, функций и пользовательского опыта. Джон Тернус — в интервью Tom’s Guide

В числе особых заслуг Тернуса — внедрение инноваций в области материалов и аппаратного дизайна, которые снизили углеродный след продуктов компании. Он участвовал в создании нового переработанного алюминиевого сплава, также под его началом стали использовать 3D-печатный титан в Apple Watch Ultra 3. Бэкграунд Тернуса позволит сделать еще многое для Apple. В частности, в последние годы корпорация активно продвигается в VR и AR, а с этими технологиями он отлично знаком — с ними была связана его деятельность в Virtual Research Systems еще много лет назад.

Фото: РИА «Новости»

В чем ошибался Тернус В карьере Тернуса случались и неудачи: он инициировал установку сенсорной панели Touch Bar на MacBook Pro, заменившей верхний ряд физических клавиш. Идея не прижилась у потребителей. Свою ошибку инженер признал и свернул проект. Еще одним провалом стала так называемая клавиатура-бабочка, которая предназначалась для более тонких устройств. Она оказалась шумной и неудобной в использовании. Кроме того, частые поломки привели к коллективному иску, который Apple урегулировала за внушительные 50 миллионов долларов. Внерабочие увлечения Джона Тернуса Интересы Тернуса не ограничиваются инженерией. За пределами офиса он увлеченный и разносторонний человек: занимается велоспортом, автогонками, любит устраивать внедорожные выезды. В студенческие годы входил в мужскую команду Пенсильванского университета по плаванию, рекордное количество раз становился участником местного чемпионата и сумел завоевать два первых места в заплывах на 50 и на 200 метров.

Фото: РИА «Новости»

Выпускной проект Тернуса был связан с технологиями для людей с ограниченными возможностями: во время учебы он разработал механическую руку для кормления при параличе. Устройство управлялось движениями головы. Любопытно, что, помимо основного технического образования, у Тернуса есть дополнительная специализация по психологии, полученная в том же Пенсильванском университете. Возможно, именно с помощью этих знаний ему удалось завоевать репутацию мастера мягкой силы. Даже бывшие подчиненные называют Тернуса необычайно приятным человеком, который, однако, умеет добиваться своего.

Он очень скрупулезный инженер и рассудительный руководитель. Тони Блевинс руководитель отдела закупок Apple до 2022 года

Не шоумен, как Джобс, и не маркетолог, как Кук Если основатель Apple Стив Джобс был новатором в продуктах и шоуменом, а Кук отличался умением выстраивать цепочки поставок, то сильная сторона Тернуса — это в первую очередь исполнение, подчеркнул Bloomberg. Именно он делает так, что ежегодно корпорация выпускает обновленные версии устройств, которые неизменно демонстрируют повышение производительности и приносят внушительную долю выручки.

Чтобы понять, как Тернус будет управлять Apple, достаточно обратить внимание на то, что он отказывается продавать. Yahoo Finance

Пока Microsoft и Google движутся в сторону внедрения ИИ (порой сырого и поспешного) в абсолютно каждый этап своего бизнеса, Тернус продолжает ставить на первое место само устройство, а не программное обеспечение. Такого же мышления придерживался Джобс, призывавший двигаться от пользовательского опыта к технологии, а не наоборот.

Фото: РИА «Новости»

При этом у Тернуса есть общее и с его предшественником Куком: ему также характерно умение наделять сотрудников полномочиями и выстраивать грамотную коммуникацию. «Если вы считаете, что Тим Кук хорошо справляется со своей работой, то будете считать, что и Джон Тернус справится хорошо», — заверил анонимный топ-менеджер Apple в беседе с Bloomberg. Он добавил, что Тернус не является мастером маркетинга, однако его можно смело назвать человеком продукта, который умеет играть в политику. Что ждет Apple дальше Назначение Джона Тернуса — не временный менеджмент, а игра вдолгую. Ему 50 лет. Столько же было Тиму Куку, когда он возглавил Apple. Именно спокойный и не стремящийся быть в объективах камер Тернус поведет корпорацию через 2030-е. Западные эксперты прогнозируют, что под его руководством в ближайшем будущем компания станет еще более продуктоцентричной: меньше маркетинга, больше инженерии. Уже сейчас Тернус курирует крупнейшие обновления iPhone в истории. В их числе — складная модель и версия с экраном от края до края, которую могут представить в 2027 году, к 20-летию устройства.