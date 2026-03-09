Apple выпустит премиальную линейку техники Ultra

Bloomberg: премиальные iPhone, MacBook и AirPods Ultra покажут в конце 2026-го

Apple начала подготовку новой премиальной линейки устройств с обозначением Ultra. Представить ее могут уже во второй половине 2026 года, сообщило агентство Bloomberg .

Премиальные Ultra-версии получат iPhone, MacBook и AirPods.

Отдельное место в новом сегменте Apple отвела ноутбукам. MacBook Ultra с OLED-дисплеем не заменит актуальные модели MacBook Pro, а дополнит их как более дорогой вариант.

В линейке также планируют выпустить складной iPhone. Его оценивают примерно в две тысячи долларов (около 173 тысяч рублей). Высокую цену производители объясняют гибким экраном и новыми технологическими решениями.

Наушники AirPods Ultra получат встроенные камеры и функции компьютерного зрения. Благодаря этому устройство сможет распознавать окружающие объекты и работать с ИИ-функцией Visual Intelligence вместе с голосовым ассистентом.

Выпуск новых устройств Apple наметила на вторую половину 2026 года. Наиболее вероятной датой журналисты назвали сентябрь.

