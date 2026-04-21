Тим Кук покинет пост гендиректора Apple

Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук покинет свой пост осенью 2026 года. Его сменит Джон Тернус, сообщили на сайте компании.

В компании объявили о смене руководства с 1 сентября. Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров, а новым гендиректором назначат Джона Тернуса.

«Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора в течение лета, тесно сотрудничая Тернусом для обеспечения плавного перехода», — уточнили в Apple.

На новом посту Кук сосредоточится на взаимодействии с регуляторами и стратегических вопросах. Он возглавлял компанию с 2011 года, со смерти Стива Джобса.

Тернус устроился на работу в Apple в 2001 году. С 2021 года он занимал пост старшего вице-президента по аппаратной разработке, руководил созданием ключевых продуктов компании, включая iPhone, Mac, Apple Watch и AirPods. Совет директоров единогласно одобрил его назначение гендиректором. Сам Тим Кук назвал своего преемника правильным человеком для будущего Apple, отметив его опыт и инженерный бэкграунд.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро обвинял Кука во лжи и называл его королем обхода пошлин.