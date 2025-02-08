Сегодня 12:32 Закопать, утопить, растворить. Как убийца из Самары пыталась спрятать тела родственников 0 0 0 Фото: Пресс-служба Следственного комитета Происшествия

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Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова

Жестокое убийство в Самаре уже несколько дней в центре внимания. Около месяца назад пропал бывший мэр города Виктор Тархов и его супруга Наталья — тревогу забил друг чиновника. Обвинение в расправе предъявили их единственной внучке. Новые подробности в деле о двойном убийстве — в материале 360.ru.

Что известно о внучке экс-мэра Самары Подозреваемой в убийстве самарского экс-мэра 29 лет. Мать девушки последние два года отбывает срок в колонии за вымогательство в особо крупных размерах: она требовала 200 миллионов рублей у зампредседателя губернской думы. Ранее дочь экс-мэра занимала деньги под залог квартир. Так они с дочкой просадили жилье в 130 «квадратов» в центре Самары, доставшееся им от Тархова. В 90-х единственная дочь чиновника связалась с криминальными авторитетами и вышла замуж за бандита из ОПГ, а в 1995-м у пары родилась дочь. У девушки нет братьев, сестер, дядей и теть. Мать, дедушка, бабушка и сын — ее единственные родственники. Последний попал в детдом после того, как маму арестовали. Воспитанием внучки в основном занимались Виктор и Наталья. В молодости девушка якобы активно тусовалась, занималась проституцией, торговала наркотиками и лежала в рехабе. После истории с квартирой, которую дочь и внучка экс-мэра переписали на незнакомца за долги, Тарховы-старшие держали всю недвижимость оформленной только на себя. Внучка жила на деньги деда, он же снимал ей квартиру. По словам знакомых, этот финансовый контроль и раздражал девушку. Пенсионеры якобы пытались признать внучку недееспособной, но ничего не вышло.

Фото: Виктор Тархов / РИА «Новости»

Мотив преступления внучки экс-мэра Самары Тархов с женой жили в Норвегии, а затем в Финляндии. В Россию они прилетели на празднование Нового года. По камерам видно, как они вошли в подъезд своего дома — и больше не вышли. Зато много раз выходила внучка — с бочками, черными мусорными мешками и иконами в сумках. По данным Shot, у пары было много имущества в России: особняки в Подмосковье, квартира бизнес-класса в Самаре, автомобиль RAV-4, акции экологической компании, предметы искусства, часы и коллекция живописи. Родственница могла убить деда и бабушку ради 145 миллионов рублей.

Арест и обвинение внучки экс-мэра Самары Об аресте внучки Тархова стало известно утром 6 февраля. Суд заключил девушку под стражу на два месяца. Накануне ей предъявили обвинение по статье об убийстве двух лиц. По версии следствия, обвиняемая убила родственников из-за неприязненных отношений. Она обработала предполагаемое место расправы щелочью. «При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости», — заявили в пресс-службе СК. Сейчас продолжаются следственные мероприятия в рамках уголовного дела. Следователи допрашивают свидетелей, сама обвиняемая отказалась от дачи показаний. Также специалисты проверяют версию о возможных соучастниках преступления.

Где внучка экс-мэра Самары могла спрятать тела По одной из версий следователей, останки жертв могут находиться на самарских свалках. Обвиняемая перевозила заполненные мусорные пакеты к контейнерам, о чем свидетельствуют записи с камер. Сотрудники СК начали проверять мусорный полигон Преображенка, сообщила пресс-служба местной компании по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Экология». Объект находится в 25 километрах от опечатанной квартиры Тархова. «Каждый мусоровоз оснащен GPS-трекером, поэтому регоператор в онлайн-режиме может отслеживать, где машина производила остановку, и примерно понять, в какой части полигона выгружалась», — подчеркнули в пресс-службе. Предполагается, что внучка расправилась с родственниками, расчленив их тела и упаковав в пакеты и пластиковые бочки. Кадры с перевозкой емкостей распространились в Сети. На них видно, как женщина с трудом передвигает в подъезде синий пластиковый бак. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru предположил, что обвиняемая могла избавиться от тел другим способом. В таких случаях останки пытаются закопать в лесу. «Или в речку скинуть, привязывая к трупам металлические тяжелые предметы в надежде на то, что их там рыбы съедят, что тела утилизируются», — отметил эксперт. По его словам, в квартире не нашли следов крови — это вызывает сомнение о версии про расчленение тел в помещении. Кроме того, камеры могли быть выключены в тот момент, когда возможные сообщники помогали избавиться от тел.