Тела экс-мэра Самары и его жены стали искать на мусорном полигоне

Следственные мероприятия проводятся на мусорном полигоне в Самарской области в рамках дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Комментарий регоператора по обращению с ТКО «Экология» появился в распоряжении 360.ru.

Поиски тел ведутся на мусорном полигоне «Преображенка».

«Каждый мусоровоз оснащен GPS-трекером, поэтому регоператор в онлайн-режиме может отслеживать, где машина производила остановку, и примерно понять, в какой части полигона выгружался», — рассказали в пресс-службе «Экологии».

Там добавили, что объект размещения продолжает свою работу, закрывать его для проведения оперативных мероприятий не планируется.

Обвинение в двойном убийстве предъявили внучке бывшего мэра Самары, сообщили в СК. По данным следователей, женщина расправилась с родственниками из-за ссоры. Для избавления от тел она приобрела пластиковые бочки, строительную пилу и химический раствор.