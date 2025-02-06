Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по делу о жестоком двойном убийстве

В Самаре арестовал внучку бывшего градоначальника Виктора Тархова, которую подозревают в двойном убийстве родственников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным агентства, девушку арестовали 5 февраля.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Пока идет предварительное следствие», — сообщил источник в Самарском районном суде.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что бесследно пропавших Тархова и его жену до сих пор не нашли. По информации областного следственного управления СК, последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года.

Позже Telegram-канал 112 сообщил о том, что следователи обнаружили фрагменты тел супругов в их квартире.

Ранее в пресс-службе СК рассказали, что о пропаже Тарховых правоохранителям 31 января заявил их друг. В причастности к убийству проверяют 29-летнюю внучку бывшего мэра.

По данным Telegram-канала Baza, ее заподозрили в расправой над бабушкой и дедушкой после того, как от имени Тархова были разосланы подозрительные сообщения о том, что он уезжает по делам в Москву и по всем вопросам за него будет отвечать его внучка.

Когда один из знакомых семьи позвонил девушке, она заявила, что у бабушки случился инсульт и Виктор повез супругу в столицу на платной скорой.