Убили и законсервировали. Что известно об убийстве экс-мэра Самары Тархова
РИА «Новости»: тела убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены нашли
Экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью убили, в преступлении заподозрили их внучку. По версии следствия, супругов убили в январе, но обнаружили это лишь в начале февраля. Что известно об убийстве бывшего самарского градоначальника — в материале 360.ru.
Зашли в квартиру и больше не выходили
Тархов и его супруга последние годы проживали за границей, в январе они вернулись из Финляндии в Самару, с тех пор их никто не видел. Источники телеканала RTVI в главке СК Самары сообщили, что супругов застрелили.
Практически сразу после убийства подозреваемая — внучка экс-мэра — распродала имущество бабушки и дедушки, в том числе коллекцию икон и автомобили.
Следствие выяснило, что супруги Тарховы зашли в свою квартиру в начале января и не выходили оттуда. Изучение записей с камер наблюдения показало, что в эту же квартиру несколько раз приходила их внучка. Из квартиры выносили пакеты и сумки, в том числе этим занималась и сама подозреваемая. Девушку зафиксировали камеры наблюдения с 4 по 8 января. Telegram-канал Mash сообщил, что в один из дней внучка выходила из квартиры с подозрительными черными пакетами. По информации канала, покупки внучки проверили и обнаружили, что она приобретала пластмассовые бочки.
Подделывала подписи дедушки отвечала за него на СМС
В это же время подозреваемая ездила в офис компании «Новитрек», где работал ее дедушка. Она привозила туда документы якобы с его подписью, об этом сообщил Telegram-канал Mash. Никто ничего не заподозрил, так как Виктор и Наталья отвечали на сообщения по телефону. Позже выяснилось, что это делала внучка бывшего мэра, у следствия уже есть доказательства. При осмотре квартиры криминалисты не обнаружили следов крови и других свидетельств убийства.
«Виктора Тархова и его жену искали месяц. В деле фигурируют пакеты, жидкий азот жидкий и так далее», — сообщил репортер Виталий Папилкин в своем Telegram-канале.
Журналист со ссылкой на свои источники утверждает, что супругов Тарховых искали месяц, силовики «отрабатывали всех».
Об исчезновении Виктора Тархова в полицию заявил его партнер по бизнесу, сообщил источник РИА «Новости». СК возбудил уголовное дело, но по данным собеседника агентства, тела убитых пока не нашли.
Телеканал RTVI со ссылкой на свои источники в СК сообщил, что Виктора и Наталью не застрелили, а забили до смерти. Тела убитых законсервировали в бочках, в таком виде они хранились весь месяц. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Подозреваемую в убийстве родственников задержали, а потом арестовали. Она — главный фигурант дела об убийстве семейной пары. Женщина отказывается давать показания.
Виктор Тархов: что известно о бывшем мэре Самары и его семье
Интересно
В 2000 году занял второе место на выборах губернатора Самарской области, потом был депутатом губернской думы. Главой Самары он стал в 2006 году и работал в этой должности до 2010 года. Тархова называли «дедушкой-мэром в бабушкиной кофте», так как на службу он ходил «в одной и той же кофте с вытянутыми локтями». Во время его руководства городом запустили несколько крупных строительных проектов, в том числе жилых комплексов и торговых центров.
«Я показухой вообще не люблю заниматься. Воспитание заводское-с. За это убьют просто. У рабочего класса на эти вещи глаз натренированный», — говорил Тархов.
По словам репортера Папилкина, Тархов был «добрым, безобидным человеком», который «дышал политикой» и круглосуточно был доступен для общения.
На второй срок его не избрали из-за низкого рейтинга, после этого он вернулся в бизнес. На Тархове числится несколько предприятий: «Новитрек», «ВолгаРезиноТехника», «Волгасинтез».
Летом 2022 года Тархов с супругой уехали в Норвегию, якобы для прохождения лечения. Тархову было 76 лет.
В декабре 2022 года дочь Тарховых Людмилу, которая руководила компанией по производству частных самолетов, приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство 200 миллионов рублей у областного депутата. По словам Натальи Тарховой, дочь имела доверенность с правом продажи всей их собственности.