Убили и законсервировали. Что известно об убийстве экс-мэра Самары Тархова

Экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью убили, в преступлении заподозрили их внучку. По версии следствия, супругов убили в январе, но обнаружили это лишь в начале февраля. Что известно об убийстве бывшего самарского градоначальника — в материале 360.ru.

Зашли в квартиру и больше не выходили Тархов и его супруга последние годы проживали за границей, в январе они вернулись из Финляндии в Самару, с тех пор их никто не видел. Источники телеканала RTVI в главке СК Самары сообщили, что супругов застрелили. Практически сразу после убийства подозреваемая — внучка экс-мэра — распродала имущество бабушки и дедушки, в том числе коллекцию икон и автомобили. Следствие выяснило, что супруги Тарховы зашли в свою квартиру в начале января и не выходили оттуда. Изучение записей с камер наблюдения показало, что в эту же квартиру несколько раз приходила их внучка. Из квартиры выносили пакеты и сумки, в том числе этим занималась и сама подозреваемая. Девушку зафиксировали камеры наблюдения с 4 по 8 января. Telegram-канал Mash сообщил, что в один из дней внучка выходила из квартиры с подозрительными черными пакетами. По информации канала, покупки внучки проверили и обнаружили, что она приобретала пластмассовые бочки.

Фото: РИА «Новости»

Подделывала подписи дедушки отвечала за него на СМС В это же время подозреваемая ездила в офис компании «Новитрек», где работал ее дедушка. Она привозила туда документы якобы с его подписью, об этом сообщил Telegram-канал Mash. Никто ничего не заподозрил, так как Виктор и Наталья отвечали на сообщения по телефону. Позже выяснилось, что это делала внучка бывшего мэра, у следствия уже есть доказательства. При осмотре квартиры криминалисты не обнаружили следов крови и других свидетельств убийства. «Виктора Тархова и его жену искали месяц. В деле фигурируют пакеты, жидкий азот жидкий и так далее», — сообщил репортер Виталий Папилкин в своем Telegram-канале. Журналист со ссылкой на свои источники утверждает, что супругов Тарховых искали месяц, силовики «отрабатывали всех». Об исчезновении Виктора Тархова в полицию заявил его партнер по бизнесу, сообщил источник РИА «Новости». СК возбудил уголовное дело, но по данным собеседника агентства, тела убитых пока не нашли.

Фото: РИА «Новости»

Телеканал RTVI со ссылкой на свои источники в СК сообщил, что Виктора и Наталью не застрелили, а забили до смерти. Тела убитых законсервировали в бочках, в таком виде они хранились весь месяц. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Подозреваемую в убийстве родственников задержали, а потом арестовали. Она — главный фигурант дела об убийстве семейной пары. Женщина отказывается давать показания.

Виктор Тархов: что известно о бывшем мэре Самары и его семье

Интересно Виктор Тархов родился в Куйбышеве. Во времена СССР он руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки работал гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В карьере Тархова — руководящие должности в ЮКОСе и на других предприятиях. Виктор Тархов родился в Куйбышеве. Во времена СССР он руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки работал гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В карьере Тархова — руководящие должности в ЮКОСе и на других предприятиях.

В 2000 году занял второе место на выборах губернатора Самарской области, потом был депутатом губернской думы. Главой Самары он стал в 2006 году и работал в этой должности до 2010 года. Тархова называли «дедушкой-мэром в бабушкиной кофте», так как на службу он ходил «в одной и той же кофте с вытянутыми локтями». Во время его руководства городом запустили несколько крупных строительных проектов, в том числе жилых комплексов и торговых центров. «Я показухой вообще не люблю заниматься. Воспитание заводское-с. За это убьют просто. У рабочего класса на эти вещи глаз натренированный», — говорил Тархов. По словам репортера Папилкина, Тархов был «добрым, безобидным человеком», который «дышал политикой» и круглосуточно был доступен для общения. На второй срок его не избрали из-за низкого рейтинга, после этого он вернулся в бизнес. На Тархове числится несколько предприятий: «Новитрек», «ВолгаРезиноТехника», «Волгасинтез». Летом 2022 года Тархов с супругой уехали в Норвегию, якобы для прохождения лечения. Тархову было 76 лет. В декабре 2022 года дочь Тарховых Людмилу, которая руководила компанией по производству частных самолетов, приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство 200 миллионов рублей у областного депутата. По словам Натальи Тарховой, дочь имела доверенность с правом продажи всей их собственности.