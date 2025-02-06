В жестокой расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой заподозрили их внучку. Суд уже отправил ее под арест. Со следствием она сотрудничать отказывается. Что известно о девушке и других членах семьи погибшего экс-чиновника — в материале 360.ru.

Внучку Тархова арестовали Об аресте близкой родственницы экс-мэра Самары стало известно утром 6 февраля — на следующий день после того, как СМИ сообщили о том, что Тархова и его жену убили.

Данные о том, что девушка сейчас находится в СИЗО, 360.ru подтвердили в пресс-службе Самарского районного суда. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вчера на два месяца», — заявили там.

Фото: РИА «Новости»

Источник ТАСС отметил, что фигурантка дела о двойном убийстве не сотрудничает со следствием. Узнать, что думают о случившемся ее близкие, возможности нет: отца девушки не стало в 2001-м, а мать Людмила в колонии. На фоне громких новостей о страшной расправе над Тарховым и его женой в СМИ, к слову, начали вспоминать и о ее уголовном деле.

Дочь экс-мэра Самары сидит за вымогательство В ИК родная дочь Тархова Людмила отбывает семилетний срок за крупное вымогательство. Сидит вот уже больше двух лет.

Женщина была известна своими финансовыми махинациями, отметил источник Shot.

В 2016 году, по его словам, она уговорила дочь подписать все документы и продала трешку за 990 тысяч рублей своему знакомому, у которого взяла в долг семь миллионов рублей. После этого они обе пытались через суды вернуть недвижимость, но не вышло.

Фото: РИА «Новости»

Какое-то время Тархова была главой компании по производству частных самолетов «Самара ВВВ-Авиа». А в конце 2022-го ее посадили.

Интересно В материалах дела Тарховой (они есть в открытом доступе на сайте Ленинского районного суда Самары) дочь экс-мэра вместе с подельником вымогала деньги у депутата местной облдумы. Речь шла о сумме в 200 миллионов рублей. В материалах дела Тарховой (они есть в открытом доступе на сайте Ленинского районного суда Самары) дочь экс-мэра вместе с подельником вымогала деньги у депутата местной облдумы. Речь шла о сумме в 200 миллионов рублей.

Константин Щ., от которого Людмила родила дочь, по предварительным данным, был участником одной из самарских ОПГ, продолжил собеседник Shot. Мужчину убили в начале нулевых.

Новый избранник Тарховой тоже состоял в банде. Причем был криминальным авторитетом со множеством судимостей, в том числе за скупку краденого и использование подложных документов.

Фото: РИА «Новости»

В 2010 году ему дали два года ИК за хранение гранат РГД-5, Ф-1 и револьвера. Причем все это нашли в автомобиле Людмилы (хотя пара развелась в 2006-м). А в 2011-м мужчину приговорили к 10 годам за организацию приготовления к убийству замначальника одной из служб самарского УФСБ. Сейчас, по информации Telegram-канала, он находится на свободе. Правнук Тархова пока в приюте Адвокат Людмилы Андрей Карномазов сообщил нам, что дочь Тархова проинформировали о гибели отца и матери. Но подробностей о ее реакции на шокирующую новость он не привел. Помимо этого, юрист рассказал о судьбе правнука убитого экс-чиновника. В Сети сегодня появлялись данные, что мальчика поместили в социальный приют и что с ним будет дальше — одному Богу известно, потому что забрать его оттуда некому.

Фото: РИА «Новости»

«По моей информации, он сейчас в детдоме, но будет передан, может быть, кому-то из знакомых, не знаю, пока точно не могу сказать, пока не известно», — подтвердил Карномазов в беседе с 360.ru. Источник KP.RU уточнил, что правнуку Тархова всего шесть лет. Его отец — иностранец, «хороший парень из Израиля». Его избранница даже переехала к нему. Там же родила мальчика. Но так сложилось, что их семейная жизнь пошла под откос. Внучка экс-мэра в итоге вернулась домой. Связь с отцом мальчика она с того момента не поддерживала. Жили они в одном из ЖК в Самаре, в съемной квартире. Ребенок ходил в садик. Когда к ним пришли следователи и арестовали мать, он был дома и все видел.

Фото: Freepik

Внучка экс-мэра жила на деньги деда Родственников у мальчика в России больше нет, указывает источник Shot. А отец его и вовсе не признавал, поэтому навряд ли приедет за ним, добавил он, опровергнув версию о том, что у внучки экс-мэра просто не сложился брак.

Хороших подруг у арестованной девушки нет, продолжил собеседник канала, да и коллег не попросить по той же причине. Чем занималась внучка Тархова последнее время — в целом большой вопрос.

По информации Mash, к своим почти 30 годам (день рождения она, вероятно, будет встречать за решеткой) девушка заработала большие проблемы из-за наркотиков. Ее помещали в рехаб, но без толку.

Фото: РИА «Новости»

Подруги арестованной заявили каналу, что до рождения сына она даже занималась проституцией.

Готова была пойти на все, чтобы обеспечить ту жизнь, которая была ей по вкусу: с дорогими украшениями, шубами и элитными квартирами в центре города. После реабилитации была надежда на улучшение, но она, увы, не оправдалась.

Фото: Unsplash

Появление сына на нее, судя по отзывам знакомых, никак не повлияло. По крайней мере, работать, чтобы обеспечивать мальчика, девушка не собиралась, предпочитая жить на содержании погибших деда и бабушки. А когда те не давали ей денег — угрожала, подчеркнул источник Mash. И такое происходило на протяжении нескольких лет. Все было настолько тяжело, что ее родственники даже пытались признать ее ограниченно дееспособной. В 2020-м Людмила обращалась по этому поводу в суд.

Фото: РИА «Новости»

В последние месяцы перед убийством Тархова и его жены внучка экс-мэра была очень нервной, вела себя подозрительно, утверждает источник Shot. Причиной, по его данным, были все те же наркотики. Девушке были нужны деньги. И не только на запрещенные вещества. Ее разыскивали судебные приставы из-за долга в 705 тысяч рублей. Не факт, конечно, что если бы у внучки Тархова вдруг и появилась эта сумма, она использовала бы средства для погашения задолженности. Что-то подсказывает, что долг так бы и продолжил расти. Но это лишь предположения с учетом данных о тяжелой зависимости девушки.

Фото: РИА «Новости»

«Учителя были от нее в ужасе» Знакомая внучки Тархова в беседе с 360.ru отметила, что ее с трудом можно было бы назвать приятным в общении человеком. Вела она себя довольно отталкивающе. «Агрессивная — это 100 процентов. Высокомерная и избалованная. Семья у нее причем уже не такая богатая была. Распродали же имущество в Финляндии и в Гранном — это поселок недалеко от Самары», — пояснила женщина.

О том, что внучка Тархова производила неприятное впечатление, рассказала также автор Telegram-канала «Коммунальный опер». По словам журналистки, всем, кто считает, что она не могла убить дедушку с бабушкой, хочется сказать обратное.

Фото: Википедия/Dgeise

«На мой взгляд, вполне могла. Девица она премерзотнейшая. Пересекалась с ней в годы, когда она еще училась в гимназии, было ей тогда лет 16. Уже тогда пила, гуляла, курила и смотрела на всех как на ***», — пояснила она.

Единственной ценностью для подозреваемой, по мнению автора сообщения, были деньги, дорогие шмотки и украшения.

Учителя от нее были в ужасе, одноклассники как-то устроили флешмоб и написали в сочинениях: «Мечтаю, чтобы <…> умерла». Автор Telegram-канала «Коммунальный опер»

Тут же она добавила, что ей всегда было жалко внучку Тархова, потому что было очевидно, что из нее «вырастет монстр, как это случится с любым ребенком, которым не занимаются», а воспитание заменяют карманными деньгами в неограниченном количестве. «Как я понимаю, денег дедушка больше давать не мог. Единственное, почему он ей был дорог, ушло. Не стал нужен и дедушка. Страшный пример. Наверное, нам всем его нужно увидеть, правильно понять и запомнить…» — заключила журналистка.

Фото: РИА «Новости»

Версию о том, что мотивом убийства стали деньги, сегодня озвучил и источник Shot. По его информации, внучка могла убить деда и бабушку ради 145 миллионов рублей. Именно такую сумму, как пояснил собеседник канала, она собиралась получить после продажи особняков Тархова в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в ЖК «Твинс» в Самаре и автомобиля. Один из домов, к слову, совсем недавно выставили на продажу за 27,3 миллиона рублей, отметил он. Но объявление довольно быстро исчезло. Предположительно, размещала его внучка убитого чиновника. Почему отказалась от этой идеи — пока не ясно. А вот машину она продать успела. За белую Toyota RAV4 удалось выручить 2,5 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

В квартире внучки нашли паспорта Тархова и жены В региональном СКР вечером 6 февраля рассказали подробности расследования двойного убийства. До этого момента официальных данных в СМИ практически не было, не считая самого факта возбуждения дела. Оказалось, что во время обысков у внучки Тарховой нашли телефоны и паспорта убитых бабушки и дедушки. Также следователи установили, где подозреваемая сбывала ювелирку родственников. Нашелся и проданный ею автомобиль.

Фото: СУ СК Самарской области

«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости», — уточнили в пресс-службе ведомства. Таким образом, информация о том, что тела убитых после их смерти «замариновали» в бочках, оказалась правдой. Сейчас специалисты продолжают осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучают записи видеокамер. Плюс по делу проведут несколько комплексных судебных экспертиз.

Фото: СУ СК Самарской области

«Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц», — отметили в СК. Данных о том, как именно убили Тархова и жену, следователи пока не раскрыли. Накануне в Сети публиковали две основные версии. По одной из них — пару якобы забили до смерти, а по другой — застрелили. Но ни одна из них еще не подтверждена.