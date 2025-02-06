Расправиться с экс-мэром Тарховым могла внучка. Все ради денег — хотела срубить 145 млн
В жестокой расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой заподозрили их внучку. Суд уже отправил ее под арест. Со следствием она сотрудничать отказывается. Что известно о девушке и других членах семьи погибшего экс-чиновника — в материале 360.ru.
Внучку Тархова арестовали
Об аресте близкой родственницы экс-мэра Самары стало известно утром 6 февраля — на следующий день после того, как СМИ сообщили о том, что Тархова и его жену убили.
Данные о том, что девушка сейчас находится в СИЗО, 360.ru подтвердили в пресс-службе Самарского районного суда. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вчера на два месяца», — заявили там.
Источник ТАСС отметил, что фигурантка дела о двойном убийстве не сотрудничает со следствием.
Узнать, что думают о случившемся ее близкие, возможности нет: отца девушки не стало в 2001-м, а мать Людмила в колонии.
На фоне громких новостей о страшной расправе над Тарховым и его женой в СМИ, к слову, начали вспоминать и о ее уголовном деле.
Дочь экс-мэра Самары сидит за вымогательство
В ИК родная дочь Тархова Людмила отбывает семилетний срок за крупное вымогательство. Сидит вот уже больше двух лет.
Женщина была известна своими финансовыми махинациями, отметил источник Shot.
В 2016 году, по его словам, она уговорила дочь подписать все документы и продала трешку за 990 тысяч рублей своему знакомому, у которого взяла в долг семь миллионов рублей. После этого они обе пытались через суды вернуть недвижимость, но не вышло.
Какое-то время Тархова была главой компании по производству частных самолетов «Самара ВВВ-Авиа». А в конце 2022-го ее посадили.
Интересно
Константин Щ., от которого Людмила родила дочь, по предварительным данным, был участником одной из самарских ОПГ, продолжил собеседник Shot. Мужчину убили в начале нулевых.
Новый избранник Тарховой тоже состоял в банде. Причем был криминальным авторитетом со множеством судимостей, в том числе за скупку краденого и использование подложных документов.
В 2010 году ему дали два года ИК за хранение гранат РГД-5, Ф-1 и револьвера. Причем все это нашли в автомобиле Людмилы (хотя пара развелась в 2006-м). А в 2011-м мужчину приговорили к 10 годам за организацию приготовления к убийству замначальника одной из служб самарского УФСБ.
Сейчас, по информации Telegram-канала, он находится на свободе.
Правнук Тархова пока в приюте
Адвокат Людмилы Андрей Карномазов сообщил нам, что дочь Тархова проинформировали о гибели отца и матери. Но подробностей о ее реакции на шокирующую новость он не привел.
Помимо этого, юрист рассказал о судьбе правнука убитого экс-чиновника. В Сети сегодня появлялись данные, что мальчика поместили в социальный приют и что с ним будет дальше — одному Богу известно, потому что забрать его оттуда некому.
«По моей информации, он сейчас в детдоме, но будет передан, может быть, кому-то из знакомых, не знаю, пока точно не могу сказать, пока не известно», — подтвердил Карномазов в беседе с 360.ru.
Источник KP.RU уточнил, что правнуку Тархова всего шесть лет. Его отец — иностранец, «хороший парень из Израиля». Его избранница даже переехала к нему. Там же родила мальчика. Но так сложилось, что их семейная жизнь пошла под откос.
Внучка экс-мэра в итоге вернулась домой. Связь с отцом мальчика она с того момента не поддерживала.
Жили они в одном из ЖК в Самаре, в съемной квартире. Ребенок ходил в садик. Когда к ним пришли следователи и арестовали мать, он был дома и все видел.
Внучка экс-мэра жила на деньги деда
Родственников у мальчика в России больше нет, указывает источник Shot. А отец его и вовсе не признавал, поэтому навряд ли приедет за ним, добавил он, опровергнув версию о том, что у внучки экс-мэра просто не сложился брак.
Хороших подруг у арестованной девушки нет, продолжил собеседник канала, да и коллег не попросить по той же причине. Чем занималась внучка Тархова последнее время — в целом большой вопрос.
По информации Mash, к своим почти 30 годам (день рождения она, вероятно, будет встречать за решеткой) девушка заработала большие проблемы из-за наркотиков. Ее помещали в рехаб, но без толку.
Подруги арестованной заявили каналу, что до рождения сына она даже занималась проституцией.
Готова была пойти на все, чтобы обеспечить ту жизнь, которая была ей по вкусу: с дорогими украшениями, шубами и элитными квартирами в центре города.
После реабилитации была надежда на улучшение, но она, увы, не оправдалась.
Появление сына на нее, судя по отзывам знакомых, никак не повлияло. По крайней мере, работать, чтобы обеспечивать мальчика, девушка не собиралась, предпочитая жить на содержании погибших деда и бабушки.
А когда те не давали ей денег — угрожала, подчеркнул источник Mash. И такое происходило на протяжении нескольких лет.
Все было настолько тяжело, что ее родственники даже пытались признать ее ограниченно дееспособной. В 2020-м Людмила обращалась по этому поводу в суд.
В последние месяцы перед убийством Тархова и его жены внучка экс-мэра была очень нервной, вела себя подозрительно, утверждает источник Shot.
Причиной, по его данным, были все те же наркотики. Девушке были нужны деньги. И не только на запрещенные вещества. Ее разыскивали судебные приставы из-за долга в 705 тысяч рублей.
Не факт, конечно, что если бы у внучки Тархова вдруг и появилась эта сумма, она использовала бы средства для погашения задолженности. Что-то подсказывает, что долг так бы и продолжил расти. Но это лишь предположения с учетом данных о тяжелой зависимости девушки.
«Учителя были от нее в ужасе»
Знакомая внучки Тархова в беседе с 360.ru отметила, что ее с трудом можно было бы назвать приятным в общении человеком. Вела она себя довольно отталкивающе.
«Агрессивная — это 100 процентов. Высокомерная и избалованная. Семья у нее причем уже не такая богатая была. Распродали же имущество в Финляндии и в Гранном — это поселок недалеко от Самары», — пояснила женщина.
О том, что внучка Тархова производила неприятное впечатление, рассказала также автор Telegram-канала «Коммунальный опер». По словам журналистки, всем, кто считает, что она не могла убить дедушку с бабушкой, хочется сказать обратное.
«На мой взгляд, вполне могла. Девица она премерзотнейшая. Пересекалась с ней в годы, когда она еще училась в гимназии, было ей тогда лет 16. Уже тогда пила, гуляла, курила и смотрела на всех как на ***», — пояснила она.
Единственной ценностью для подозреваемой, по мнению автора сообщения, были деньги, дорогие шмотки и украшения.
Учителя от нее были в ужасе, одноклассники как-то устроили флешмоб и написали в сочинениях: «Мечтаю, чтобы <…> умерла».
Автор Telegram-канала «Коммунальный опер»
Тут же она добавила, что ей всегда было жалко внучку Тархова, потому что было очевидно, что из нее «вырастет монстр, как это случится с любым ребенком, которым не занимаются», а воспитание заменяют карманными деньгами в неограниченном количестве.
«Как я понимаю, денег дедушка больше давать не мог. Единственное, почему он ей был дорог, ушло. Не стал нужен и дедушка. Страшный пример. Наверное, нам всем его нужно увидеть, правильно понять и запомнить…» — заключила журналистка.
Версию о том, что мотивом убийства стали деньги, сегодня озвучил и источник Shot. По его информации, внучка могла убить деда и бабушку ради 145 миллионов рублей.
Именно такую сумму, как пояснил собеседник канала, она собиралась получить после продажи особняков Тархова в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в ЖК «Твинс» в Самаре и автомобиля.
Один из домов, к слову, совсем недавно выставили на продажу за 27,3 миллиона рублей, отметил он. Но объявление довольно быстро исчезло. Предположительно, размещала его внучка убитого чиновника. Почему отказалась от этой идеи — пока не ясно.
А вот машину она продать успела. За белую Toyota RAV4 удалось выручить 2,5 миллиона рублей.
В квартире внучки нашли паспорта Тархова и жены
В региональном СКР вечером 6 февраля рассказали подробности расследования двойного убийства. До этого момента официальных данных в СМИ практически не было, не считая самого факта возбуждения дела.
Оказалось, что во время обысков у внучки Тарховой нашли телефоны и паспорта убитых бабушки и дедушки.
Также следователи установили, где подозреваемая сбывала ювелирку родственников. Нашелся и проданный ею автомобиль.
«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, информация о том, что тела убитых после их смерти «замариновали» в бочках, оказалась правдой.
Сейчас специалисты продолжают осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучают записи видеокамер. Плюс по делу проведут несколько комплексных судебных экспертиз.
«Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц», — отметили в СК.
Данных о том, как именно убили Тархова и жену, следователи пока не раскрыли.
Накануне в Сети публиковали две основные версии. По одной из них — пару якобы забили до смерти, а по другой — застрелили. Но ни одна из них еще не подтверждена.