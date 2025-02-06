Правнук убитого экс-мэра Самары оказался в детдоме

Правнук экс-мэра Самары Виктора Тархова, убитого вместе с супругой, оказался в детском доме, так как у него нет близких родственников. Об этом сообщил Shot .

По его данным, шестилетнего мальчика никто не захотел взять под опеку. Когда внучку экс-мэра арестовали за убийство, ребенка поместили в детдом. По информации Shot, отец мальчика живет в Израиле.

Мужчина, с которым состояла в отношениях мать ребенка, не признал сына. В итоге мальчику дали фамилию деда.

Арестованная за убийство женщина последние годы не работала, но пыталась вести свой блог. Знакомые семьи отметили, что та заботилась о сыне и старалась быть хорошей матерью.

Внучку градоначальника отправили под арест на два месяца по обвинению в убийстве. По версии следствия, она расправилась с родственниками и законсервировала их тела. В Сети появилась информация, что женщина пошла на убийство ради корыстных интересов: она употребляла наркотики и хотела продать принадлежащие деду особняки в Подмосковье, квартиру бизнес-класса в Самаре и автомобиль Toyota RAV4.