Следователи до сих пор не нашли тела экс-мэра Самары и его жены

По данным источника, правоохранители до сих пор не нашли прямых доказательств убийства экс-градоначальника и его супруги. Во время обысков в их квартире не нашли никаких следов насилия или крови.

Сотрудникам удалось обнаружить только документы и телефоны, которые принадлежали пропавшей семейной паре. Они лежали в квартире 29-летней внучки Тарховых. Ее заподозрили в причастности к убийству родственников после того, как от имени дедушки она разослала сообщения о том, что уезжает по делам в Москву и по всем вопросам за него будет отвечать его внучка. Когда один из знакомых семьи позвонил девушке, она заявила, что у бабушки случился инсульт и Виктор повез супругу в столицу на платной скорой.

«Сейчас [внучка Тарховых] арестована. Давать показания она отказывается», — сообщил источник Baza.

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену искали больше месяца. Источники телеканала RTVI в главке самарского СК позже рассказали, что супругов убили. Незадолго до этого они вернулись из поездки в Хельсинки.