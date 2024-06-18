18 июня 2024 19:45 Отравления безответственностью. Вспышка ботулизма показала необходимость проверок Депутат ГД Леонов высказался за внеплановые проверки пищевых предприятий 0 0 0 Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com / Global Look Press Происшествия

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Случаи ботулизма в России

Массовые отравления россиян салатами с консервированной фасолью показали, что отсутствие внеплановых проверок общепита становится просто опасным. Бизнес легко привыкает к поблажкам и забывает следить за санитарно-эпидемиологическими нормами, а расплачиваются за это своим здоровьем ни в чем не повинные люди.

Случаи ботулизма в России: что известно Более 120 пациентов с ботулизмом зарегистрировали в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Примерно половина пострадавших находится в реанимации, самых тяжелых подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Все заболевшие покупали и ели готовые блюда от сервиса доставки еды «Кухня на районе» либо компании «Гастропорта». После проверки выяснилось, что ответственность за отравления лежит на поставщике фасоли, которую использовали в приготовлении салатов. Медики уверены, что угрозы для жизни пострадавших уже нет. Сотрудники Роспотребнадзора Подмосковья, где 20 пациентам поставили предварительный диагноз «ботулизм», обзвонили покупателей лобио с фасолью и предупредили о симптомах заболевания, а также рекомендовали в случае недомогания сразу обращаться к медикам.

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Кто может быть виновен в массовых отравлениях Специалисты заявили, что именно фасоль содержала в себе токсичное вещество под названием «ботулотоксин», которое выделяет бактерия Clostridium botulinum. Сейчас эксперты выясняют, было ли сырье изначально плохого качества или поставщик нарушил нормы хранения. Ведущий эксперт по ботулизму, профессор, доктор медицинских наук Владимир Никифоров заверил Aif.ru, что дело отнюдь не в таре, где лежали салаты. В пластиковых контейнерах нельзя создать условия для активного размножения Clostridium botulinum.

Интересно Наиболее типичные ранние признаки ботулизма — тошнота, сухость во рту, мышечная слабость, расстройство зрения: перед глазами туман, плохо различаются близлежащие предметы, трудно читать. Наиболее типичные ранние признаки ботулизма — тошнота, сухость во рту, мышечная слабость, расстройство зрения: перед глазами туман, плохо различаются близлежащие предметы, трудно читать.

Московские следователи задержали троих человек: руководителя «Савон-К» (поставщик фасоли), а также генерального директора и руководителя отдела качества «Кухни на районе». Во всех офисах прошли обыски, деятельность компаний приостановили, потенциально опасные продукты — 172 тонны — изъяли из оборота.

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Проверка помогла выявить многочисленные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований. У всех видов продукции не было документов о сроках годности. Отсутствовали производственный и технологический контроль, лабораторные исследования не проводили. По данным Роспотребнадзора, предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой, там отсутствовало централизованное водоснабжение, а привозную воду, необходимую для технологического процесса, хранили на улице. Более того, у работников не было медицинских книжек. «Процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм. Предприятием самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции», — сообщили в федеральной службе.

Интересно Расследование вспышки ботулизма обернулось еще и делом об организации незаконной миграции. Полицейские выяснили, что компании в обход законодательства нелегально оформили нескольких приезжих из Узбекистана. Расследование вспышки ботулизма обернулось еще и делом об организации незаконной миграции. Полицейские выяснили, что компании в обход законодательства нелегально оформили нескольких приезжих из Узбекистана.

Помогут ли внеплановые проверки История с испорченной фасолью подтолкнула депутата Госдумы Дмитрия Гусева предложить отменить мораторий на внеплановые проверки общепита, сообщил Telergram-канал RT. Ранее эту идею уже высказывали — после прошлогодних отравлений напитком «Мистер Сидр». Однако заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с 360.ru отметил, что нынешние случаи ботулизма не связаны с общепитом.

Предприятие производило консервированные овощи — в них обнаружили токсин, вызвавший массовые отравления. Это связано не с общепитом, а с производством. Сергей Леонов

Парламентарий уточнил, что правоохранительные и надзорные органы должны иметь право внепланово проверять предприятия, деятельность которых связана с жизнью и здоровьем людей. Однако выявить ботулотоксин с помощью подобных рейдов не получится.