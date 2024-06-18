Трех человек задержали по делу о массовом отравлении в Москве

СК заявил о трех задержанных по делу о массовом отравлении в Москве

По делу о массовом отравлении жителей Москвы задержали трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Среди задержанных — фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

В столичном ГСУ СК отметили, что с 11 июня 2024 года в городские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. Установлено, что люди заказывали продукты питания через службы доставки.

После обысков управления Роспотребнадзора по Москве и Подмосковью работу этих организаций приостановили.

Кроме того, по информации ведомства, руководство этих фирм организовали незаконное оформление нескольких граждан Узбекистана. По факту этого возбудили дело об организации незаконной миграции.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора Москвы установили множество нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, подчеркнули в пресс-службе.

В частности, на предприятии не было документов, подтверждающих срок годности на все виды вырабатываемой продукции. Программа производственного контроля не выполнялась, не было протоколов лабораторных испытаний, производственный контроль тоже отсутствовал.