18 июня 2024 16:05 Осторожно, нейротоксин! Топ-5 продуктов, которые могут спровоцировать ботулизм Врач Соломатина рассказала, в каких продуктах может содержаться ботулотоксин 5 0 0 Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press Здоровье

Еда

Врачи

Продукты

Технологии

Грибы

Ботулизм

Случаи ботулизма в России

В Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани продолжается вспышка ботулизма, вызванного попаданием в организм человека ботулотоксина, бактерии Clostridium botulini или спор этого микроорганизма. В больницах оказались более 120 человек, состояние многих врачи оценили как тяжелое. Какие продукты могут содержать этот опасный нейротоксин и на что обращать внимание при готовке или покупке еды, разбирался 360.ru.

Пять продуктов, которые могут привести к ботулизму Ботулизм — потенциально смертельное заболевание, при котором организм отравлен ботулотоксином, сильнейшим ядом. Чаще всего бактерия, которая вызывает такое состояние, попадает к человеку через еду. Домашние консервы Clostridium botulini могут содержаться в консервированных овощах или грибах с низким уровнем кислот, например в огурцах, зеленом горошке, кукурузе, зеленой фасоли, спарже или свекле.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

«Вздутие донышек, или, как говорят, „бомбаж банок“, отсутствие звукового щелчка при открытии крышки стеклянной банки с консервами происходит от газов, которые чаще всего скапливаются в них в результате жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе Cl.botulinum. Такой вид бомбажа банки называют биологическим, а сами консервы в таких банках непригодны в пищу: они опасны для здоровья человека. Следует отметить, что для Cl.botulinum характерно „гнездовое“ размножение, поэтому заболевают люди, которые съели именно ту часть продукта, где накопился токсин», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Рыбные консервы Клостридии Clostridium botulini, вырабатывающие яд ботулотоксин, живут и размножаются в безвоздушной среде — в почве и воде. Поэтому с особой осторожностью следует употреблять рыбные консервы: бактерии могут попасть в блюдо вместе с выловленной рыбой.

Фото: Freepik

Мясные продукты Опасными для человека могут быть как консервы из мяса, так и колбаса, вяленые, копченые или соленые продукты, ветчина и сосиски домашнего приготовления. Бактерии «загрязняют» деликатес на этапе его готовки. Магазинные консервированные продукты Возбудитель ботулизма присутствует в магазинных консервах, например в морковном соке, измельченном чесноке в масле, консервированном сырном соусе, чили. Обычно это говорит о том, что производитель нарушил технологию, из-за чего внутрь упаковки проник ботулотоксин. Готовые блюда с использованием зараженных консервов При приготовлении блюда с использованием консервов следует тщательно выбирать товар. В норме ботулотоксин содержится в упакованных продуктах с низким уровнем кислорода, ведь для образования этого яда необходимы анаэробные условия (без доступа кислорода). Это тоже происходит из-за нарушения технологии приготовления либо неправильного хранения.

Фото: Freepik

Ботулизм в готовой еде Как правило, пораженную ботулотоксином еду невозможно отличить от безопасной. Однако такие продукты будут быстро портиться.

Интересно Покупателям нужно обращать внимание на упаковку: если она деформировалась, испортилась, издает неприятный или странный запах, лучше не приобретать такой товар. Покупателям нужно обращать внимание на упаковку: если она деформировалась, испортилась, издает неприятный или странный запах, лучше не приобретать такой товар.

Ботулизм в блюдах общепита «Ботулотоксин сохраняется в тех продуктах, где есть частички земли, то есть которые сложно помыть. Поэтому его часто можно встретить в грибных консервах, так как грибы очень пористые. Бактерия размножается в теплой и влажной среде», — подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина. Следовательно, наличие яда в готовых блюдах указывает на то, что на производстве не соблюдали санитарные нормы и использовали плохо промытые овощи, фрукты, мясо и так далее.

Фото: Alexander Bernhard / CHROMORANGE / Global Look Press

Консервация: на что обратить внимание Возбудитель ботулизма погибает в кислой среде, поэтому овощи и грибы необходимо консервировать с солью и/или уксусом. Нельзя использовать залежавшиеся либо испорченные плоды. При консервации рыбы или мяса их тоже следует тщательно промыть, удалить все потроха. Впоследствии банки нужно хранить в холодном помещении — погребе или холодильнике. Грибы лучше проварить, сменив воду несколько раз, чтобы вместе с грязью в готовый продукт не попал ботулотоксин. Желательно закрывать банку не слишком герметично, добавила Соломатина.

Фото: Freepik

Признаки ботулизма — рассказ пациентки Екатерина, 31-летняя жительница города Хвалынск Саратовской области, рассказала 360.ru, что перенесла ботулизм в мае этого года. Накануне сосед угостил ее вяленой рыбой, которую сам выловил в Волге. Симптомы проявились на следующий день. Екатерина, как обычно, позавтракала, проводила мужа на работу, отвела дочь в детский сад и села за компьютер.

Почувствовала вялость, подумала, что не выспалась. Решила немного поспать, чтобы потом продуктивно поработать до вечера. Спала сладко и долго, до часу дня. Проснулась с туманной головой, сухостью во рту и нависшим веком на правом глазу: спала на боку. Екатерина

Она почувствовала голод, поела окрошку. Вскоре Екатерина ощутила головокружение и нестерпимую жажду, речь стала заторможенной. После этого она решила позвонить супругу, который работал водителем скорой, и сообщить о странных симптомах. Муж сразу заподозрил у жены ботулизм, поэтому приехал домой с фельдшером.

Екатерину отвезли в инфекционное отделение местной больницы, где врач подтвердили диагноз. Поскольку состояние было тяжелым, пациентку перевели в Саратов.

Фото: Предоставлено самой Екатериной / Телеканал «360»

Там медики сделали укол на основе сыворотки из крови лошади и поставили капельницу. На следующий день девушке стало трудно дышать. «Врачи надели кислородную маску, позже вставили зонд, через который меня кормили специальной смесью. Спать не могла, повернуться тоже, все болит. Со слезами на глазах попросила убрать трубку и попробовать выпить раствор самой — и получилось!» — рассказала собеседница 360.ru. Примерно через три дня она пошла на поправку и смогла самостоятельно дышать. Следующие две недели Екатерина провела в больнице. Из-за болезни у нее ухудшилось зрение, но сейчас все пришло в норму. «Форма ботулизма была тяжелая, но, как оказалось, у меня сильный организм. Послезавтра выхожу на работу», — подытожила девушка.