Сегодня 01:36 Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни Врач Пахотин назвал смертельной для человека большую дозу ботулотоксина 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

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Случаи ботулизма в России

После массового отравления и госпитализации более 120 москвичей с подозрением на ботулизм, шесть человек с такими же симптомами обратились к медикам Казани. Также в реанимационные отделения больниц доставили 12 жителей Нижнего Новгорода. Источником токсина, который может довести человека до летального исхода, столичное управление Роспотребнадзора назвало два салата, которые пострадавшие заказывали через сервис доставки. Опрошенные 360.ru медики предупредили, что вырабатывающая ботулотксин бактерия может оказаться в любых консервах.

Питание довело до госпитализации

Первые случаи госпитализации в Москве с подозрением на ботулизм начались в конце прошлой недели. Заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в беседе с журналистами заявила, что к врачам с жалобами обратился 121 человек. «На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет», — заявила она.

Заместитель мэра добавила, что управление Роспотребнадзора и департамент здравоохранения определили продукты, которые могли стать источником отравления. Их продажу остановили. Ведомства организовали эпидемиологическое расследование.

Ранее в надзорном ведомстве источниками отравления москвичей назвали «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от фирмы «Гастропорт».

Фото: Unsplash

По данным следователей, которые завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, все обратившиеся к врачам заказывали еду в службах доставки. Отравившиеся в Нижнем Новгороде также съели «Салат лобио» от компании «Локалкитчен», который они получили через сервис доставки. В областном Минздраве заявили, что всего признаки ботулизма обнаружили у 12 человек, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть человек попали в инфекционную больницу Казани. Республиканское управление Роспотребнадзора предварительной причиной отравления назвала все тот же «Салат лобио» от московской фирмы. Продажу опасных продуктов запретили уже в трех регионах.

Что такое ботулизм и какие есть способы заражения?

Ботулизм — это инфекционное заболевание, которое возникает при попадании в организм человека токсина, которые вырабатывает бактерия-клостридия Botulinum. Об этом 360.ru рассказал врач и генеральный директор клиники Medintercom Иван Тарасенко.

Он подчеркнул, что процесс выработки ботулотоксина бактерией происходит в безвоздушной среде. Поэтому чаще всего человек может заразиться через консервы, как приготовленные самостоятельно, так и купленные в магазине.

В салатах могли использоваться консервы, в которых появились клостридии. Их можно распознать по признаку вздувшейся банки. Если этого не заметить и употребить продукт в пищу, то может произойти заражение. Иван Тарасенко Врач и генеральный директор клиники Medintercom

Врач пояснил, что речь идет о любых консервированных продуктах без исключения. Также есть риск возникновения ботулотоксина в готовой еде, упакованной в вакуумной упаковке.

Фото: РИА «Новости»

«Способы заражения возможны и без пищи, а через открытые раны. Бактерия может находиться в земле и, если человек ее коснется, то выработанный ей токсин попадет в организм, что приведет к заражению», — рассказал врач.

Первые симптомы ботулизма

Последствия заражения для человека очень печальные. Но все зависит от дозы токсина, который попал в организм, отметил Тарасенко. В список первоначальных симптомов при легкой стадии врач включил понос, тошноту, рвоту и проблемы со зрением.

В более тяжелых случаях поражаются двигательные нервы, тогда у пациента начинаются парезы мышц шеи и гортани. Иван Тарасенко Врач и генеральный директор клиники Medintercom

При самом сильном отравлении ботулотоксином поражается дыхательная мускулатура. Пациентов в таком состоянии врачи подключают к искусственной вентиляции легких.

Развитие ботулизма и осложнения

Ботулизмом люди болеют на протяжении всего периода существования человечества. При этом легкую форму зараженные могут перенести, даже не подозревая, что речь идет о страшном заболевании. Об этом 360.ru рассказал врач Владимир Пахотин.

Фото: РИА «Новости»

Он пояснил, что многие воспринимают понос, лихорадку и повышение температуры, как простое отравление. Если доля ботулотоксина небольшая, то иммунная система может с ней справиться. Но лучше все же не рисковать, так как легкие симптомы могут быстро перерасти в тяжелое течение болезни.

Заражение сопровождается тремя признаками: тошнота, рвота и понос, расширенные зрачки и мышечная слабость — все это симптомы тяжелого направления. Кроме того могут возникнуть осложнения: пневмония и трахеобронхиты. Владимир Пахотин Врач

Собеседник пояснил, что коварство ботулотоксина заключается в том, что симптомы нарастают очень быстро. Иногда счет может идти буквально на часы. При этом поставить диагноз медикам часто не просто, чтобы понять, какие лекарства использовать. Поэтому лечить ботулизм очень сложно.

«Если человек хапнул большое количество ботулотоксина и уже тяжелая клиническая картина, то это уже летальный исход», — подчеркнул Пахотин.

Фото: РИА «Новости»

Когда вызывать скорую и как лечат ботулизм?

Самая главная задача врачей провести для пациента с ботулизмом интоксикацию организма, заявил Пахотин. Для этого промывают желудок, ставят капельницы и назначают общую терапию. Но главное попасть к врачу вовремя.

Когда вызывать скорую обывателю понять сложно, потому что симптомы нарастают стремительно. Человек может ходить, разговаривать, а буквально через 20-30 минут уже теряет сознание, у него повышается температура, боли в желудке усиливаются, а общее состояние ухудшается катастрофически. Люди просто гаснут на глазах — чем и опасно это заболевание. Владимир Пахотин Врач

По словам специалиста, госпитализация тоже не станет панацеей. Если для постановки диагноза врачу потребуется проведение анализов, то это станет катастрофической потерей времени. Поэтому чаще всего пациентов с симптомами ботулизма сразу отправляют в реанимацию и проводят интенсивную терапию.

Как не заболеть ботулизмом: четыре правила

Нельзя употреблять блюда с использованием консервов в точках общепита Консервированные продукты — главный источник распространения ботулотоксина. Поэтому лучше отдавать свой выбор заведениям общественного питания, где блюда готовят из свежих продуктов. Там никакой опасности нет. Если же выбора нет, то можно попросить вскрыть банку прямо при вас, чтобы быть уверенным, что с обеда или ужина вы не попадете в больницу. Внимательно изучайте банки консервов

Если банка консервированных продуктов вздута. Внутри есть пузырьки газа, пена или есть плесень, то от употребления в пищу такого продукта лучше отказаться даже если срок годности у него еще не вышел. Это же правило распространяется на продукты в вакуумной упаковке.

Фото: РИА «Новости»

Мыть грибы и корнеплоды Выделяющие ботулотоксин бактерии могут находиться в земле, поэтому грибы и овощи лучше тщательно мыть, а после жарить или запекать. Ботулотоксин разрушается при высоких температурах. Соблюдать правила консервации Если вы делаете закрутки из овощей, грибов или фруктов на зиму, то банки необходимо тщательно стерилизовать, чтобы заранее убить бактерии и не дать им выработать свой убивающий яд. Кроме того, не стоит употреблять в пищу консервированные грибы, которые продают с рук или вручают в качестве подарка. Вы не знаете, в каких условиях их готовили и закатывали в банку. Поэтому лучше лишний раз не рисковать.