Минздрав заявил о запасе противоботулинической сыворотки в медучреждениях Подмосковья

Все медучреждения Подмосковья полностью обеспечены противоботулинической сывороткой, заявили 360.ru в региональном Минздраве. По данным ведомства, сейчас в больницах с предварительным диагнозом ботулизм находятся 20 человек.

Состояние 12 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, остальные восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Случаи отравления готовым салатом с фасолью зарегистрировали также в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. СК выясняет, в какие еще регионы могла попасть опасная готовая продукция.

По делу о массовом отравлении людей сегодня задержали трех человек. Среди них гендиректор «Кухни на районе». Со всеми задержанными проводят следственные действия, скоро решат и вопрос о мере пресечения.

Также в ходе расследования СК вскрыл факты организации незаконной миграции и возбудил еще одно дело.